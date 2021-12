Latente el recuerdo de Dulce María con urgencia de que siga la búsqueda

Familiares y amigos de Dulce María Alavez, la niñita que desapareció en septiembre del 2019 de un parque en Bridgeton, Nueva Jersey, mientras jugaba con su hermanito, se niegan a olvidar su recuerdo.

Y es que con la época festiva el dolor se hace latente por la desaparición de la pequeña cuando tenía a penas cinco años.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Ya van tres Navidades sin mi hija y pues queremos hacer algo para ella”, reveló Noema Alavez, la madre de la menor, quien labora con lideres comunitarios en una vigila en memoria de la menor en el mismo parque donde se extravió justo en un árbol que designaron para el memorial de recordatorios.

La idea es mantener vivo el recuerdo, el nombre y hasta la apariencia de la niñita en caso de que alguien sepa algo lo pueda reportar a las autoridades.

“A veces yo cierro los ojos veo su sonrisa. Me decía mami y me daba su sonrisa”, recordó la abuela Norma Pérez Alavez. “Yo recuerdo lo último que celebramos, cuando ella estaba con nosotros, fue en la casa de mi cuñada y estaba toda familia. Éramos una familia feliz. Todos los niños ahí, pero cuando pasó eso, todo cambió… ya no es lo mismo”.

La mujer, visiblemente emocionada, no deja de mentar a su nieta. “Es el dolor de mi corazón, yo preguntándole a Dios donde está mi nieta, pidiendo al Señor que le toque el corazón de esas personas y que la devuelvan. Porque no es justo siendo una niña pequeña. Ya no está con nosotros”, recalcó Pérez-Alavez.

Las festividades para esta familia cambiaron por completo. “Ya no hacemos nada, para qué si falta Dulce María. Luego cuando vamos a la tienda, él agarra un juguete y dice para mi hermanita Dulce. Si le digo pues, los vamos a guardar”.

Insistió en que “no pierdo la esperanza. Digo algún día Dulce tiene que regresar aquí en la casa, por eso no nos hemos cambiado de esta casa. Aquí vamos a estar. Yo le suplico a esa persona, que la tiene, que por el amor de Dios regresen a mi pequeña”

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre 2021 en Bridgeton Park a las 4:30 p.m. Encenderán velas, cantaran y rezaran por el pronto regreso de la niñita a su hogar.