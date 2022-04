Marihuana recreativa: qué puedes o no hacer con ella tras su legalización

Si bien la marihuana ha sido completamente legalizada en Nueva Jersey, algunos no saben que pese a su nuevo estatus, la regulación de esta es muy similar a la del alcohol.

Y es que tras su legalización, TELEMUNDO62 habló con varios departamentos de policía en el Estado Jardín en cuanto a cómo regularán el cannabis tras su legalización.

Nuestro Jaime Becerrils nos cuenta todo lo que debes saber sobre los dispensarios del cannabis en el Estado Jardín.

"Muchas personas con las que he hablado sostienen que tras su legalización, les da un pase libre para hacer todo", explicó Peter Altinito, un abogado y ex presidente del sindicato de policías de Burlington County. "Ellos no se dan cuenta que pese a su estatus, es ilegar fumar en el auto o transportarla sin que esté sellada".

Y es que según Altinito, el cannabis será tratado por las autoridades muy similar al alcohol, pues será ilegal conducir bajo su influencia y con un envase del producto abierto.

Además, Altinito destacó que comprar marihuana en Nueva Jersey y luego traértela a Pensilvania es ilegal y podría resultar en multas y hasta en cargos criminales.

"Pienso que se requerirá mucha educación y en este momento era solo un apuro para legalizarlo", añadió Altinito.