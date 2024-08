A cumplir condena por robo a punta de pistola a su compañero de trabajo

Un joven deberá cumplir una condena por un allanamiento de morada y un robo a punta de pistola en 2023 que ocurrió en un vecindario de East Germantown en Filadelfia.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, anunció el jueves junto a otros funcionarios los detalles de la condena del individuo.

Marquise Alexander, de 28 años, fue condenado después de que fuera acusado de sostener a punta de pistola a un compañero de trabajo suyo, en un trabajo que tenía en una tienda de comestibles, e invadir su casa antes de robar una gran cantidad de objetos de valor el año pasado.

En un comunicado sobre la condena, la oficina de Krasner señaló que Alexander fue acusado de robo, conspiración, violaciones de armas y otros delitos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito, el incidente ocurrió la noche del 16 de agosto de 2023, cuando Otis Ryans regresó a su casa en la cuadra 500 de Church Lane y encontró a su compañero de trabajo Alexander y a otro hombre, a quien los funcionarios no identificaron, esperando en la puerta de su casa.

Las autoridades dijeron que Ryans estaba "desconcertado y quería calmar la situación" y permitió que Alexander y el otro hombre entraran a la casa.

En el interior, Ryans y los dos hombres tuvieron un altercado en el que le quitaron una de las armas de fuego con licencia de Ryans y los delincuentes lo apuntaron con una pistola mientras robaban objetos de valor de la casa.

Los hombres huyeron de la escena y, dijeron las autoridades, Alexander huyó de la ciudad y dejó de presentarse ante un oficial de libertad condicional que tenía debido a una condena previa.

Ryans trabajó con los fiscales y testificó ante el tribunal contra Alexander, según los oficiales.

"No tienes idea de lo que me has hecho financiera, mental y emocionalmente", dijo Ryans el jueves, señalando que se ha quedado sin hogar desde el incidente. "El daño ya está hecho".

El jueves agradeció a la Fiscalía por su trabajo, pero dijo que, incluso con los problemas que ha causado este incidente, ha perdonado a Alexander.

"Estoy agradecido de que no hayas apretado el gatillo", dijo Ryans. "Probablemente nunca recibiré un 'lo siento', pero ya has sido perdonado".

Alexander ha sido condenado y se encuentra bajo custodia policial. Está esperando una audiencia de sentencia programada para el 18 de octubre de 2024.

Alexander también enfrenta cargos en el condado de Delaware por su papel en otro robo a punta de pistola que ocurrió en octubre del año pasado, dijeron las autoridades.