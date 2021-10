“Me duele”: abuelita hispana llora muerte de nieto arrollado montando bicicleta

En medio de lágrimas y un profundo dolor, Milly Wilmo relató los trágicos momentos que vivió cuando se enteró que su nieto Jomar Rivera, de 17 años, había sido atropellado el día de su cumpleaños.

"Me volví loca", detalló Wilmo sollozando. "Estaba celebrando tranquila y llegó mi hija y me dijo que no sabía dónde se había ido pero que mi nieto estaba muerto.

Y es que según relató su familia, Jomar iba de regreso en bicicleta con sus amigos luego de un juego de baloncesto, cuando fue impactado por una camioneta en Adams Avenue a eso de las 7:30 p.m. del miércoles.

El hermano de Jomar, Humberto Yadiel Castillo Rivera, relató que a él le tocó decirle lo que le pasó a su hermano a su abuelita, y que hasta ahora ha podido procesar que su hermano mayor ya partió.

"Siento como un dolor en mi corazón", destacó el joven. "Ahora no tengo con quién hablar, jugar cartas o ver películas".

La familia insistió que pese a que el joven ya no está con ellos, dejaron claro que el responsable debe pagar ante la justicia por el dolor que les ha provocado.

"Yo quiero que se haga justicia y que él aparezca y se entregue por favor", replicó Wilmo. "Somos mucha familia y yo soy su abuela y para mi él no está muerto", sollozó.

La policía describe al auto sospechoso como una camioneta pickup Ford F-150 blanca o azul aunque aún no han revelado más detalles.

Si lo reconoce comuníquese de inmediato con la Policía de Filadelfia por teléfono o con mensaje de texto al 215-686-8477.