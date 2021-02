Misión imposible vacunarse: crece la frustración entre adultos mayores

Lágrimas, desilusión y desesperación abunda entre los adultos mayores en Filadelfia, ante la impotencia de no poder recibir la vacuna del coronavirus, por enfrentar dificultades tecnológicas y del idioma.

Este es el caso de Ana Rivera, una residente del norte d ela ciudad, quien a pesar de cualificar y registrarse para recibir el antídoto, no completó el proceso por lo complicado del sistema.

“Yo quiero vivir todavía los años que Dios tiene para mí. Así que quiero que me vacunen”, dijo a TELEMUNDO 62. “Por qué tenemos que pasar por tantas cosas. Por qué tengo que llorar de la forma que he llorado”.

Rivera contó que logró registrarse en una farmacia local con la ayuda de su sobrina y, a pesar de que logró la cita, a su llegada le pidieron un código que no tenía.

“Estuve ahí, sentada, y no me atendieron. Todo el mundo venía, se vacunaba, y a mí no. Yo sentada allí”, relató. “Después del sacrificio que uno hace para llegar a esos lugares, esperar tres o cuatro horas y que le digan eso a uno”.

La mujer dijo que, como a ella, a muchas personas de la tercera edad se les hace difícil el acceso a la vacuna por la tecnología, método que se está utilizando para registrarse.

“Yo no se andar en la computadora, pero tengo a alguien que lo hizo por mi también”, dijo, por su parte, Jorge Ramos, quien también califica para vacunarse y no la ha podido recibir.

Ramos está en la lista de adultos mayores que ha debido depender de sus hijos o nietos para poder registrarse, ya que no entienden el sistema cibernético.

Carmen Dones vivió algo similar y nos contó que tuvo que asistir a un Centro Médico local para poder navegar en el sistema de registro. “Yo les dije, ayúdame, y me llenó los papeles”, contó.



Pero Carmen teme que cuando llegue el momento de asistir ni se entere, pues muchas de las llamadas de confirmación son en inglés y ella no domina el idioma, otro de los problemas que están enfrentando los adultos mayores. “Yo soy yo sola, y contestar el teléfono, cuando es en inglés, no sé”, señaló.

Mientras, la ciudad dice que el impedimento que están enfrentando es el limitado número de dosis y aunque han aumentado en las últimas semanas, no esperan vacunar a todos en la categoría 1B sino hasta el mes de abril. Además, aseguraron que ofrecen ayuda en español y que quien enfrente dificultades puede llamar al 311.

TELEMUNDO 62 intentó marcar el 311 y lo logró después de cuatro intentos. Y aunque se ofrece la ayuda de traductores, la grabación que lo indica está solo en inglés. “No es justo que nos pongan tantos peros”, dijo Rivera, quien se aferra a la esperanza que pronto pueda tener acceso a la tan ansiada vacuna.

El Departamento de Salud dijo que está contratando más persona bilingües para asistir con el proceso. Recomendaron a los que tienen alguna condición que lo haga elegible para vacunarse, contactar a su doctor y que ellos los ayuden a registrarse mientras llegan más dosis.

Estiman disponibilidad de la vacuna para todos en el verano