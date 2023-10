Mito o realidad: nadie le regalará dulces con drogas a tus hijos en Halloween

Hay muchos temores relacionados con los dulces en Halloween: entre ellos asfixia, alergias y drogas. ¿Pero realmente vale la pena preocuparse por esto último?

Lo cierto es que los traficantes de los puntos de droga no están esperando regalar su cargamento a menores de nueve años vestidos de Mario o Luigi. Les costaría mucho...

Para ser justos, la preocupación aumentó en octubre de 2022 después de que se incantaran 12,000 presuntas pastillas de fentanilo empaquetadas en cajas y bolsas de Skittles, Whoppers y SweeTARTS en uno de los aeropuertos más concurridos.

Después de ese incidente, la representante de la DEA, Anne Milgram, dijo a NBC News que, aunque los padres deberían preocuparse por la exposición de sus hijos a sustancias ilegales en general, no deberían sentir que el nivel de amenaza aumenta en Halloween.

"Este tipo de preocupación surge regularmente y por razones comprensibles", explica Linda Richter, vicepresidenta senior de investigación y análisis de prevención de Partnership to End Addiction. "Pero las historias o sospechas de que los dulces de Halloween están contaminados o envenenados con drogas, o de personas que intencionalmente distribuyen drogas enmascaradas en paquetes de dulces, no están bien fundadas y en gran medida han sido desacreditadas".

Aunque la idea de exponer a los niños a las drogas puede mantener a los padres despiertos por la noche, Richter le da a TODAY.com varias razones logísticas por las cuales distribuir drogas sin cobrar un pago no necesariamente tendría sentido comercial.

"Las personas que venden drogas ilegalmente quieren obtener ganancias, no regalar drogas a los niños. Incluso aquellos que tienen intenciones nefastas no querrían atraer la inevitable atención y el procesamiento penal que resultaría de hacerlo", dice. "Aunque la posibilidad de que esto suceda puede no ser cero, no es algo por lo que los padres deban preocuparse en Halloween".

Los padres deberían tener “conversaciones abiertas y honestas” sobre las drogas con sus hijos, ayudándolos a formular una “estrategia de salida” si les ofrecen sustancias desconocidas. Si no está seguro de cómo iniciar una conversación con sus hijos, Partnership to End Addiction tiene una guía edad por edad para ayudarlo a comenzar.

Richter señala que existe una amenaza mucho mayor de que los niños accedan a sustancias nocivas en su propio hogar (o en los hogares de familiares y amigos) que la de que un extraño les entregue paquetes de drogas ilegales en Halloween.

"Los padres deberían tener conversaciones periódicas, apropiadas para su edad, con sus hijos sobre los riesgos de tomar cualquier pastilla que no les haya sido recetada por su propio médico o que no les hayan dado sus propios padres o cuidadores", destacó Richter.

