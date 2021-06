Mortal atropello: mujer muere tras ser arrollada por una patrulla

Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de haber sido atropellada por una patrulla la noche del miércoles en Camden, Nueva Jersey.

Según las autoridades, la mujer, de 70 años, iba cruzando las avenidas Woodlynne y Mt. Ephraim a eso de las 10:55 p.m., cuando un policía, quien presuntamente no estaba distraído ni apresurado, la impactó a alta velocidad.

"Por lo que se escucha fue un accidente no, el policía atropelló a la persona, no se sabía en qué condición iba la persona, iba bien, iba ebria, no sé cómo iba”, señaló un testigo.

El incidente desató una gran respuesta de los vecinos de Woodlynne, quienes señalan la intersección como muy oscura ya que varios de los postes no funcionan.

“Como tres postes o cuatro que no tienen luz, solo la pizzería que tiene lámparas, pero cuando dan las 11 de la noche no se ve nada, esta oscuro”, sostuvo un vecino.

La mujer, por su parte, perdió la vida durante el atropello y durante la investigación se observó cómo una patrulla fue remolcada fuera de la escena.

Una investigación está en curso.