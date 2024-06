Vistoso oso negro en Delaware acaba muerto tras atropello

El osos negro que mantuvo en vilo a varias comunidades de Delaware y que incluso lo bautizaron como "Delabear" fue hallado muerto luego de que lo atropellaran, según las autoridades.

Imágenes de un residente muestran cómo el animal recorrio su patio aquí.

La historia de este oso de Delaware terminó de repente el martes por la noche.

Se informó que a eso de las 11:00 p.m. un vehículo que transitaba por la Ruta 1 cerca de School Bell Road en New Castle, lo atropelló. El conductor no resultó herido, pero no se puede decir lo mismo del "Delabear".

Más tarde, DellDOT retiró el cuerpo del oso muerto de la carretera.

La Policía Estatal de Delaware urgió a las comunidades a que "se mantengan cautelosos y atentos ante la vida silvestre al manejar".

