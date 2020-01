Mujer muere a manos de su ex pareja en presencia del hijo

Una mujer fue apuñalada mortalmente presuntamente por su es pareja en la vivienda familiar al suroeste de Filadelfia, según las autoridades.

El crimen ocurrió a eso de las 2:45 a.m. del martes en la cuadra 6200 de Upland Street cerca de 60th Street.

La Policía dijo que un sujeto, de 50 años, ingresó a la estructura rompiendo la ventana frontal y se enfrascó en una disputa doméstica con la víctima. El individuo estaba armado con un cuchillo e hirió a la dama en el cuello.

En el interior de la residencia estaba el hijo adulto de la víctima quien intervino y detuvo al sospechosos hasta tanto llegaron los investigadores. Desafortunadamente la mujer falleció en el área de la cocina convirtiéndose en otra de las estadísticas de homicidios de la ciudad.

“Tuvo que ver a su madre morir a sangre fría en su propia casa. Eso es de locos”, destacó Shaney Reid amiga de la víctima.

Tanto la allegada como otros testigos acudieron a la vivienda para dialogar con los detectives sobre el caso. “Hay una serie de hombres débiles en la calle que no entienden cuando se les dice no. No significa no. Hazte cargo de tus casos y deja a los otros tranquilos. Si no te quieren no te quieren y listo, no tienes que venir a privar a nadie de la vida, eso es de locos”, agregó Reid no sin antes explicar que la víctima se había dejado de su pareja en varias ocasiones y éste regresaba constantemente.

El sospechoso permanece bajo la custodia de las autoridades y hasta el momento no ha sido encausado.