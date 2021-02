Mujer queda atrapada en su auto bajo la nieve por cinco días

Una mujer de Newark quedó sepultada dentro de su auto por cinco días después de quedarse dormida al volante durante las fuertes nevadas que azotaron a la región el fin de semana.

Los hecho ocurrieron el pasado domingo, cuando Janette Ward de 77 años, quien habría estado viviendo dentro de su mini van desde hace tiempo, se quedó dormida adentro de su auto en la calle 67 Lincoln Park el domingo.

Al despertar de una larga siesta, Ward llamó a la policía en busca de ayuda el miércoles al percatarse que quedó sepultada en la nieve, pero los rescatistas no pudieron encontrarla ya que el telecomunicador de seguridad utilizado para localizarla registró la dirección equivocada.

“Cuando se puso en contacto con la policía por primera vez ayer, se cometió un error al registrar la dirección”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka en un comunicado el jueves. Las autoridades psoteriormente intentaron comunicarse con Ward pero no obtuvieron respuesta.

Tras fracasar en ser rescatada, Ward intentó contactar a las autoridades nuevamente el jueves por la mañana y el departamento de bomberos pudo localizarla y rescatarla.

No está claro cuánta nieve había enterrado a su vehículo, pero según el Servicio Meteorológico Nacional señaló que el área recibió alrededor de 18 pulgadas de nieve ese día.

Los bomberos tuvieron que despejar un camino hasta la camioneta de Ward, según las autoridades. Pero luego Ward se negó a recibir atención médica después de ser liberada y no quiso que los bomberos desatascaran su auto de la nieve.

"Ahora mismo estoy contento de estar de pie", dijo Ward al ser rescatada el jueves. "No sé si alguna vez has tenido que hacer esto, pero he estado allí sentada durante cinco días y solo agradezco a Dios que puedo ponerme de pie".