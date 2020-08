Multas a granel si no bajas la velocidad en el Roosevelt Boulevard

Si no bajas la velocidad en el Roosevelt Boulevard de Filadelfia recibirán una multa por correo.

Y es que el periodo de gracia de las noveles cámaras de velocidad, instaladas a lo largo de la peligrosa vía, terminó y la ciudad comenzará a emitir boletos a todos aquellos que infrinjan la ley.

La carretera fue bautizada por transeúntes y residentes como “de la muerte” debido a todas las fatalidades registradas en accidentes.

Las autoridades instalaron un total de 32 cámaras de velocidad ubicadas en intersecciones estratégicas de la vía. Aquí te decimos su ubicación:

Roosevelt Boulevard & Banks Way

Roosevelt Boulevard & F Street

Roosevelt Boulevard & Deveraux Street

Roosevelt Boulevard & Harbison Avenue

Roosevelt Boulevard & Strahle Street

Roosevelt Boulevard & Grant Avenue

Roosevelt Boulevard & Red Lion Road (cerca de Whitten Street)

Roosevelt Boulevard & Southampton Road (cerca de Horning Street)

La idea es “salvar vidas”, según líderes de Filadelfia. Otras entidades que apoyan la legislación son Vision Zero, Bicycle Coalition of Greater Philadelphia y Families for Safe Streets of Greater Philadelphia.

A qué te enfrentas si rebasas la velocidad: