Murphy: la legalización de la marihuana recreativa es un paso hacia la justicia social

En este año electoral, los votantes de Nueva Jersey acudieron a las urnas y a los buzones, y apoyaron la legalización de la marihuana recreativa, droga que ya es legal en 10 estados de los Estados Unidos, pero que aún está prohibida por el gobierno federal.

En una teleconferencia con compañeros demócratas el miércoles, el gobernador Phil Murphy una vez más enfatizó que la legalización de la marihuana recreativa será un paso hacia la justicia social.

El gobernador también insinuó durante la teleconferencia cuáles son los próximos pasos del estado para el uso recreativo de la marihuana por parte de adultos.

"Los votantes de Nueva Jersey aprobaron abrumadoramente el referéndum que permitirá el uso legal de cannabis recreativo por parte de los adultos. Obviamente, estamos trabajando con nuestros colegas legislativos para obtener la legislación habilitante", dijo. "Vamos a nombrar comisionados y un director ejecutivo de la comisión que supervisará esto, por lo que ahora esto desencadenará muchas acciones, pero logramos lo primero y ante todo de manera abrumadora gracias a la justicia social".

Murphy continuó diciendo que la medida será excelente para la economía del estado, impulsando los ingresos y creando empleos.

"Va a ser un impulsor económico, un impulsor de ingresos y, lo que es más importante, un impulsor de empleos. Así que tengo que decir que es un gran paso para el estado de Nueva Jersey, y nuevamente aborda muchas injusticias sociales", dijo.

Steve Hawkins, director ejecutivo del Marijuana Policy Project, dijo la noche de las elecciones que la aprobación fue un "gran día para Nueva Jersey".

“La aprobación de esta medida en la boleta posiciona a Nueva Jersey para tomar la iniciativa en el noreste y presionará a los estados vecinos, como Nueva York y Pensilvania, para que tomen medidas sobre la legalización de la marihuana”, agregó Hawkins. "Esta es una victoria para la justicia social dado que los residentes negros de Nueva Jersey tienen 3.5 veces más probabilidades de ser arrestados por marihuana que los residentes blancos a pesar de tasas de uso similares".

Nueva Jersey fue uno de los cinco estados que votaron por la legalización de la marihuana, además de Arizona, Mississippi, Montana y Dakota del Sur. Las encuestas en el estado mostraron que alrededor del 60 por ciento de las personas apoyaban la legalización. Nueva Jersey se uniría al Distrito de Columbia y otros 11 estados si los votantes aprueban la enmienda constitucional.

La aprobación de la medida en la boleta hará que muchos inversionistas interesados ​​estén a toda marcha después de meses preguntándose si se les permitirá patrocinar o abrir un negocio de marihuana en Nueva Jersey. Y la nueva industria podría crear 43,000 puestos de trabajo en el estado, dijo previamente a nuestra cadena hermana NBC10 el presidente del Senado, Steve Sweeney, del sur de Nueva Jersey.

Después de un intento fallido de que la legislatura estatal aprobara la legalización de la marihuana, la pregunta pasó a la boleta electoral de 2020. A los votantes se les dijo que si ganaba esta opción, la droga sería legal en el estado.

Pero los expertos dijeron que se necesitaría hacer más para evitar que la Policía arreste a personas por posesión de la droga. La legislatura estatal necesitaba aprobar un proyecto de ley de despenalización; que no se convirtió en ley antes del día de las elecciones.

El fiscal general del estado advirtió a los residentes el miércoles que la marihuana aún no es legal (ya que la enmienda no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2021) y que la "marihuana no regulada" tampoco estaba autorizada.

"Todas las leyes penales del estado relacionadas con la marihuana continúan aplicándose, hasta que, entre otras cosas, la Legislatura promulgue una ley que cree ese marco regulatorio", dijo el Fiscal General Gurbir Grewal. “Es importante que los residentes comprendan con precisión la situación actual, para que no se involucren inadvertidamente en conductas delictivas relacionadas con la marihuana, conducta que puede ser legal en el futuro una vez que la Legislatura actúe, pero que actualmente no es legal en base a la votación de ayer”.

Pero ahora, con el mandato del pueblo, la legislatura puede legislar formalmente el cese de los arrestos por la droga ahora legal.

Gran parte de las regulaciones sobre la droga provendrán de una comisión estatal, al igual que el estado tiene una comisión que rige las ventas de alcohol.

Sweeney dijo que no apoya un impuesto especial sobre la droga, esperando que solo se graven por debajo del nueve por ciento, la suma del impuesto estatal sobre las ventas del 6.6 por ciento más un impuesto del dos por ciento para los municipios locales.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo después de la aprobación de la enmienda la marihuana podría llegar al mercado. Los legisladores están luchando con la posibilidad de promulgar una legislación antes de que el público intervenga para acelerar la apertura del mercado.