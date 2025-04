Nadine Menéndez declarada culpable de todos los cargos en juicio por soborno

NUEVA YORK -- Un jurado declaró a Nadine Menéndez culpable de todos los cargos en un caso de soborno en el que los fiscales dijeron que ella fue una “participante crítica” en el fraude de cinco años con su esposo, el exsenador estadounidense Bob Menéndez.

El jurado comenzó a considerar los cargos contra la residente de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, de 58 años, a media tarde del viernes en el tribunal federal de Manhattan. El lunes por la tarde emitieron el veredicto de culpabilidad por los 15 cargos que enfrentaba.

Menéndez, con una mascarilla rosa, estuvo junto a su abogado defensor durante la lectura del veredicto. La sentencia estaba programada para el 12 de junio.

Su esposo, el exsenador de 71 años, deberá presentarse en prisión en junio para cumplir una condena de 11 años. Renunció a su cargo en el Senado tras su condena en 2024.

Durante los alegatos finales del jueves, el abogado de Nadine Menéndez, Barry Coburn, argumentó que las pruebas eran insuficientes para dictar una condena.

En su alegato de refutación el viernes por la mañana, el fiscal federal adjunto Daniel Richenthal instó al jurado a condenar a Nadine Menéndez, argumentando que tendrían que creer que los más de $450,000 dólares en efectivo y lingotes de oro con un valor de cientos de miles de dólares adicionales que el FBI encontró en su domicilio eran regalos y no sobornos.

“No eran regalos”, dijo. “Eran sobornos”.

Calificó las pruebas en su contra como “consistentes y abrumadoras” y la describió como una “participante activa, una participante crucial” en el esquema de sobornos.

Nacida en el Líbano y de ascendencia armenia, Nadine Menéndez comenzó a salir con el senador a principios de 2018, cuando era conocida como Nadine Arslanian. La fiscalía afirmó que pronto se unió a un esquema de sobornos que involucraba a tres empresarios de Nueva Jersey. La pareja se casó en otoño de 2020.

Bob Menéndez, un demócrata cuya carrera en el Senado comenzó en 2006, llevó a cabo el esquema de sobornos mientras ocupaba importantes cargos en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Fue expulsado del comité tras ser acusado en el caso.

Las pruebas presentadas al jurado durante un juicio de tres semanas siguieron la cronología del apasionado romance entre la pareja, que comenzó a principios de 2018 y continuó después de que se presentaran cargos penales en su contra en septiembre de 2023. En repetidas ocasiones durante el juicio, los fiscales dijeron que eran "cómplices".

Durante una redada en 2022 en la casa de la pareja en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, agentes del FBI encontraron lingotes de oro por valor de casi $150,000 dólares y $480,000 dólares en efectivo guardados en botas, cajas de zapatos y chaquetas. En el garaje había un Mercedes-Benz descapotable, también objeto de un presunto soborno.

Tanto Nadine como Bob Menéndez afirmaron ser no culpables y no haber aceptado ningún soborno.

Inicialmente, iban a ser juzgados juntos, junto con los tres empresarios, pero el juicio de Nadine Menéndez se pospuso hace un año tras ser diagnosticada con cáncer de mama y ser operada.

