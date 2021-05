Nativo de Filadelfia gana “The Voice”

¡Lo logró! El nativo del norte de Filadelfia, Cam Anthony, de 19 años, resultó ganador de la vigésima temporada del exitoso programa de NBC, “The Voice”.

"He podido evolucionar hasta convertirme en el artista que quiero ser", dijo Anthony en una entrevista ofrecida a nuestra cadena hermana NBC10, antes de la final.

La semana pasada, Anthony, quien era parte del Team Blake, sorprendió a la multitud con su poderosa interpretación de "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday", cantada inicialmente por el artista de Motown G.C. Cameron antes de que fuera rehecha en los 90 por el legendario grupo de R&B de Filadelfia Boyz II Men.

"Esa canción en particular fue realmente muy especial para mí porque mi familia había convertido en una tradición interpretarla en los funerales de quienes perdemos“, dijo Anthony.

La tradición fue iniciada por su difunto abuelo.

"Este era solo yo tratando de rendirle homenaje", dijo.

Estamos seguros de que el abuelo de Anthony está orgulloso de su increíble logro, así como de su familia. ¡Felicitaciones Cam!