Navidades en la costa: éstos son los eventos de temporada

Durante las vacaciones navideñas hay mucho qué hacer en la costa de Nueva Jersey de manera segura y socialmente distante. Aquí te presentamos algunas de esas alternativas.

Exhibiciones y gastronomía

Una exposición navideña a la antigua en Emlen Physick Estate, Cape May: Desde 2011, miles de visitantes se han deleitado con esta exposición navideña y ver las tradiciones navideñas a través de los años, en Carriage House en los terrenos de Physick Inmuebles. Encontrarás una exhibición de un árbol de Navidad gigante en el interior, trenes en miniatura, fotos nostálgicas, juguetes y mucho más. Abierto todos los días durante el Año Nuevo (excepto Acción de Gracias y Navidad).

Los paseos en tranvía, los nuevos recorridos a pie, así como los recorridos por las casas navideñas de Physick Family y el nuevo “A Dickens of a Murder”, ambos en el museo Physick House, comenzaron el 21 de noviembre. La entrada es limitada para todos los recorridos. Se recomienda compra anticipada. Haga clic aquí para más información.

Fantasía navideña con luces de Storybook Land, Egg Harbor Township: En medio de las pasarelas con figuras gigantescas como Mother Goose y Humpty Dumpty, las fiestas cobran vida. Todas las casas de los libros de cuentos están decoradas para la temporada mientras Santa agita su varita mágica e ilumina el parque con más de un millón de luces. Este año, Santa estará disponible para visitas socialmente distanciadas. Abierto todos los días hasta el 23 de diciembre. Los boletos anticipados cuestan $26.95 en línea. Haga clic aquí para más información.

Navidad del siglo XIX, pueblo histórico en Allaire, Farmingdale: experimente la Navidad en las diversas tradiciones del siglo XIX en este pueblo histórico de hierro ubicado en el parque estatal Allaire los días seis, 13 y 20 de diciembre. Caliéntese en el hogar abierto, prepare golosinas navideñas, cree artes y manualidades de invierno y escuche a los villancicos. Cada edificio está decorado con una tradición navideña del viejo mundo, incluida la mansión Allaire en la tradición francesa del siglo XIX. La tienda y la panadería están abiertas para las compras navideñas. Haga clic aquí para más información.

Winter Wonderland of Dining, Congress Hall, Cape May: dos experiencias gastronómicas navideñas únicas llegan a la histórica celebración Winter Wonderland del Congress Hall. En los cálidos ‘The Igloos’, que están en el césped con vista al océano, disfrute de una comida de inspiración escandinava con platos como huevos rellenos de caviar, ensalada de pepino marinado, albóndigas suecas, pastel de pescado ahumado y salchicha de cerdo.

Beach Plum Farm, West Cape May: en el bosque, a pocas millas de Sunset Beach y del faro de Cape May, se encuentra Beach Plum Farm, una granja en funcionamiento de 62 acres con una cocina que ofrece frutas, verduras, pollos, huevos y cerdos. The Hoop House está decorada con guirnaldas de pino y luces de cuerda colgadas sobre mesas de velas en un gran espacio abierto. La serie de cenas especiales de vacaciones es un deleite para todos los sentidos. Haga clic aquí para más información.

Holiday in The Park, Six Flags Great Adventure, Jackson: luces, golosinas de temporada, el pueblo de Papá Noel y más de 30 emocionantes atracciones te esperan esta temporada navideña en Six Flags. Desde mediados de noviembre hasta Año Nuevo. Cada área temática ha sido renovada para celebrar las tradiciones de todo el mundo. Los niños pueden visitar a Santa en su taller. Quédese hasta después del atardecer para ver un final con nieve. Abierto la mayoría de los fines de semana hasta Navidad.

Después del anochecer de lunes a jueves, conduzca por Holiday in the Park, áreas claramente diferentes a lo largo del parque temático de 140 acres que estarán llenas de luces centelleantes, entretenimiento en vivo y música festiva. Los huéspedes disfrutarán de saludos distantes de los queridos personajes navideños vestidos para las fiestas, decoraciones navideñas icónicas populares, un paseo con Santa y la Sra. Claus y sus elfos serviciales, y mucho más. Haga clic aquí para más información.

Holiday Harmonies, Red Bank: todos los sábados y domingos hasta el 20 de diciembre. Cantantes de villancicos tradicionales, coros, bandas de música, campanillas, rock, folk y jazz mientras los músicos llenan las aceras de Red Bank. Haga clic aquí para más información.