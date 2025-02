Negocios hispanos cierran sus puertas en solidaridad a Un día sin inmigrantes

El movimiento nacional, Un día sin inmigrantes, al cual Filadelfia se le unió, llevó un mensaje contundente sobre la importancia de los inmigrantes en la economía del país, el primer lunes de febrero del 2025.

Tanto comerciantes locales, como trabajadores y otros miembros de la comunidad se unieron en solidaridad cerrando sus negocios por un día, además de salir a las calles en una marcha pacífica.

¿De qué se trata Un día sin inmigrantes?

Esta campaña nacional se basa en hacer un llamado a los inmigrantes a no ir a trabajar, a no asistir a las escuelas y no gastar dinero en negocios para demostrar lo importante que son y la relevancia que tienen en el éxito y funcionamiento de la economía del país. Principalmente en protesta contra las nuevas políticas de inmigración del presidente Donald Trump entrando al gobierno.

Estas acciones de protesta son una forma pacífica de alzar su voz ante la ola de operativos que se han registrado en solo pocas semanas de Donald Trump estar en el poder.

Múltiples comercios de todo el país y a nivel local en Filadelfia participaron en la protesta cerrando sus puertas y colocando letreros comunicándolo.

"Sin nosotros, la fuerza inmigrantes, no funciona la economía de este país", dijo Juan Andrés Placencia, propietario de Brazas BBQ Chicken and Peruvian Family Food Truck, quien también se unió cerrando su negocio.

Placencia dijo que fue una decisión financiera difícil el cerrar, pero necesaria para honrar a su familia.

"Nos da la oportunidad de demostrar nuestros números", compartió el empresario. "Demostrar lo que realmente significa no tener inmigrantes como parte de la economía de los Estados Unidos como trabajadores, como personas que ofrecen oportunidades laborales a los demás".

Mientras los negocios se mantenían cerrados por el día, manifestantes marcharon desde la calle nueve y la avenida Washington al sur de Filadelfia hasta el Ayuntamiento en el centro de la ciudad. Fue una pacífica, pero con un mensaje muy claro para el actual gobierno.

