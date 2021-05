Niegan libertad condicional a comediante Bill Cosby

Bill Cosby no será puesto en libertad condicional a finales de este año, dictaminó la Junta de Libertad Condicional de Pensilvania a principios de este mes, en parte, porque no participó ni completó un programa de tratamiento para delincuentes sexuales.

El fallo del 11 de mayo no se hizo público hasta el jueves, y un portavoz de Cosby dijo que la negación "no es una sorpresa" para el ex comediante.

No está claro cuándo Cosby, ahora de 83 años, será elegible para la libertad condicional. Su portavoz no respondió a una pregunta sobre la elegibilidad de Cosby.

Cosby está encarcelado en SCI Phoenix en el condado de Montgomery, a unos 45 minutos en las afueras de Filadelfia. En 2018, un jurado lo condenó por drogar y agredir sexualmente a su ex amiga y empleada de la Universidad de Temple, Andrea Constand, en su casa en 2004.

Su libertad condicional fue denegada por tres razones, según el fallo de la junta de libertad condicional del 11 de mayo:

No participar y completar un programa de tratamiento para delincuentes sexuales condenados

Recomendación negativa del Departamento de Correcciones del estado

No desarrollar un plan de liberación de libertad condicional

El fallo dijo que la junta volverá a revisar su elegibilidad después de su próxima entrevista. No se dio una fecha para eso.

El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, dijo en un comunicado que el ex comediante y su familia tienen la esperanza de que una apelación de su condena que actualmente está siendo considerada por la Corte Suprema del estado anule la condena. Wyatt también dijo que se "esperaba" la denegación de la libertad condicional.

"El Sr. Cosby nos llamó la atención que durante los últimos meses, miembros de la Junta Estatal de Libertad Condicional de PA se habían reunido con él y le habían dicho con empatía, 'si no participaba en los cursos de SVP [Depredador Sexualmente Violento] que su libertad condicional sería negado '", escribió Wyatt en un correo electrónico. "El Sr. Cosby ha proclamado con vehemencia su inocencia y continúa negando todas las acusaciones hechas en su contra, por ser falsas, sin la mera evidencia de ninguna prueba".

Cosby "sigue teniendo la esperanza de que la Corte Suprema del Estado de Pensilvania emitirá una opinión para anular su condena o garantizarle un nuevo juicio", agregó Wyatt.

No hay una fecha para la cual la Corte Suprema haya dicho que emitirá un fallo sobre la apelación de Cosby.

La Corte Suprema acordó revisar dos aspectos del caso, incluida la decisión del juez de permitir que los fiscales llamen a los otros acusadores para que testifiquen sobre encuentros de hace mucho tiempo con el otrora poderoso actor y comediante. Los abogados de Cosby se han quejado durante mucho tiempo de que el testimonio es remoto y poco confiable.

El tribunal también considerará, al sopesar el alcance del testimonio permitido, si el jurado debería haber escuchado la evidencia de que Cosby había dado quaaludes a mujeres en el pasado.

En segundo lugar, el tribunal examinará el argumento de Cosby de que tenía un acuerdo con un ex fiscal de que nunca sería acusado en el caso. Cosby ha dicho que confió en ese acuerdo antes de acceder a testificar en la demanda del acusador del juicio.