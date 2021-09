Niño halla granada mientras jugaba al tesoro

Un juego infantil de búsqueda del tesoro llevó a un descubrimiento aterrador en Perkasie, Pensilvania, durante el fin de semana: una granada en un patio trasero de una residencia.

Jamie Hunt dijo que su hijo de siete años estaba jugando a la "búsqueda del tesoro" con un amigo en su patio trasero a lo largo de la cuadra 500 de Middle Road alrededor del mediodía del domingo. Mientras jugaban, los niños descubrieron una caja con la etiqueta "840 cartuchos, 5,56 mm" debajo de las ramas de los árboles.

Los niños inicialmente creyeron que los “5,56 mm” significaban que la caja contenía cinco millones de dólares. Sin embargo, cuando lo abrieron, encontraron una granada, puntas de mortero y mechas. Luego alertaron a sus padres que llamaron a la Policía del municipio de Hilltown.

"Según una radiografía, la granada parecía estar vacía y no era una amenaza", dijo el jefe de la Policía del municipio de Hilltown, Chris Engelhart, a nuestra cadena hermana NBC10. "Los otros elementos eran puntas de mortero y mechas y no se pudo determinar si todos eran seguros o no".

La Unidad de Eliminación de Ordenanzas del Departamento del Sheriff del Condado de Montgomery confiscó los artículos después de consultar con oficiales militares. No hubo amenazas para el público ni evacuaciones, según el jefe Engelhart.

Hunt le dijo a NBC10 que los dueños anteriores de la casa eran acaparadores que murieron en un incendio. Se desconoce si la granada les pertenecía o no.