NJ amplía centros de prueba de cara a las festividades

FREE #COVID19 TESTING IN UNION CITY:

PRUEBAS GRATIS DE COVID19 EN Union City:

✅November/Noviembre 21st and 28th

✅Throughout December – Hasta Diciembre!

✅9:00 AM – 4:00 PM

✅Open to all – first come, first serve. Abierto a todos!

✅1600 John F. Kennedy Boulevard, Union City pic.twitter.com/mTenotVZDO