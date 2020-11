Murphy extiende orden de emergencia por crisis de salud

El gobernador Phil Muprhy extendió la orden ejecutiva de emergencia de salud en Nueva Jersey por 30 días adicionales.

Esto para que el Departamento de Salud siga operando y desplegando recursos para la mitigación de la segunda ola de contagios y muertes por coronavirus en el Estado Jardín.

“Estamos en el medio de esta segunda ola del virus y no sabemos hasta cuando se extenderá. No podemos bajar la guardia y les requerimos que no bajen la guardia y usen el sentido común para proteger a su familia y comunidad”, destacó el funcionario.

Unos 3,592 casos positivos se registraron el lunes para un total de 399,588 contagios desde que inició la pandemia por coronavirus en marzo pasado. También se reportaron 11 fatalidades para una cifra de 14,960 y otras 1,812 probables.

El promedio de positivismo de los exámenes generados en Nueva Jersey alcanzó el 8.65%. mientras que el de transmisión permanece en el 1.32%.

Los hospitales cuentan con 2,693 personas bajo cuidado por COVID-19, 537 en estado crítico y 240 utilizan ventiladores.

Se estima que se generan 4,000 pruebas por coronavirus diarias en el Estado Jardín y se abrirán nuevos centros en los días venideros en Atlantic City y Camden County.