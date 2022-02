NJ pudiera revocar uso de mascarillas en escuelas para marzo

NEW JERSEY #COVID19 UPDATE:

➡️1,625 new positive PCR tests

➡️1,842,223 total positive PCR tests

➡️270 new positive antigen tests

➡️288,792 total positive antigen tests

➡️18 new confirmed deaths

➡️29,047 total confirmed deaths

➡️2,919 probable deaths

