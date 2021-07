NJ se disculpa por atacar históricamente los bares LGBTQ

El fiscal general Gurbir Grewal se disculpó formalmente el martes por una práctica discriminatoria de Nueva Jersey de suspender o revocar licencias de licor en bares que servían a los clientes LGBTQ en el pasado.

Grewal, el principal agente de la ley del estado, también emitió una directiva a la División de Control de Bebidas Alcohólicas del estado para eliminar 126 acciones que tomó contra establecimientos desde 1933 hasta 1967.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Es la primera vez que el estado se disculpa formalmente por la "focalización sistemática" de los establecimientos LGBTQ y equivale a un intento de "corregir un error histórico" cuando el Mes del Orgullo llega a su fin esta semana, dijo Grewal en un comunicado.

La práctica discriminatoria surgió de las regulaciones posteriores a la era en la que se prohibían a los titulares de licencias de licor permitir "imitadores de mujeres" en sus instalaciones, así como otra regla que prohíbe que las empresas se gestionen "de manera que se conviertan en una molestia": que incluía la "congregación de aparentes homosexuales", según Grewal.

Eso duró hasta 1967 cuando la Corte Suprema del estado sostuvo en One Eleven Wines & Liquors, Inc. v. División de Control de Bebidas Alcohólicas que el estado no podía usar su autoridad para atacar bares gay solo porque sirven a clientes LGBTQ.

“Durante demasiados años, Nueva Jersey no estuvo a la altura de sus valores profesados ​​de diversidad, inclusión y respeto en lo que se refiere a nuestra comunidad LGBTQ +”, dijo el gobernador demócrata Phil Murphy en un comunicado. "Si bien no podemos deshacer las injusticias del pasado, la acción de hoy del Fiscal General Grewal demuestra nuestro compromiso de reconocer los daños que se han sufrido".

Los defensores de LGBTQ elogiaron la decisión.

Christian Fuscarino, director ejecutivo del grupo de defensa LGBTQ Garden State Equality, dijo que la disculpa y otras acciones ayudaron a corregir las malas acciones del pasado.

Thomas Prol, miembro fundador de Garden State Equality y miembro de su comité ejecutivo, "calificó la decisión como sin precedentes y significativa.

“Las mismas personas que se suponía que debían proteger a mi comunidad fueron en realidad quienes encabezaron la acusación para perseguirnos, a menudo con saña”, dijo. “Se debe elogiar al Procurador General Grewal y a su personal superior por realizar este análisis profundo para explorar estos terribles prácticas policiales, exponer la verdad y reconciliarse con miembros de la comunidad LGBTQ".

Grewal también dijo que ampliará la capacitación contra los prejuicios y la diversidad cultural para los investigadores y abogados de ABC, así como también revisará los registros para determinar si la autoridad de la agencia se utilizó para apuntar a otras comunidades marginadas. Estableció una fecha límite a más tardar el 15 de octubre para la revisión.