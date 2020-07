NJ se prepara para su día de primarias

Los demócratas y republicanos de Nueva Jersey elegirán a sus candidatos a presidente, Senado y Cámara el martes, pero el brote de COVID-19, ha provocado que la votación sea principalmente por correo.

Es posible que los resultados de las primarias no se conozcan durante varios días. Sin embargo, los votantes tienen hasta las 8:00 p.m. del martes para que envíen sus boletas por correo, se coloquen en un buzón del condado o se entreguen personalmente en la junta electoral del condado. El recuento podría llevar un tiempo, porque el estado fijó la fecha límite del 14 de julio para que las juntas electorales envíen las boletas por correo a tiempo al condado.

A pesar de que el gobernador Phil Murphy ordenó que la elección se realice casi toda por correo debido al brote de coronavirus, también exigió que la mitad de los lugares de votación de un condado estuvieran abiertos para la votación en persona.

Los votantes podrán emitir una boleta provisional allí, lo que significa que los funcionarios la contarán después asegurarse de que la boleta que fue enviada a la casa del votante no fue emitida. Según el gobernador, todos los votantes demócratas y republicanos recibieron boletas por correo con franqueo de devolución pagado.

A los votantes no afiliados se les enviaron solicitudes para que pudieran registrarse con un partido, si lo deseaban. Las primarias de Nueva Jersey están cerradas para los votantes no afiliados.

En la boleta están los candidatos presidenciales, del Senado y de la Cámara de Representantes, incluidos el actual presidente Donald Trump y el senador demócrata Cory Booker. Trump no enfrenta oposición, y mientras el ex vicepresidente demócrata Joe Biden se enfrenta al senador de Vermont Bernie Sanders, Biden ya se ha convertido en el presunto nominado del partido.

Booker se enfrenta a Lawrence Hamm, el republicano Rik Mehta, un ejecutivo de negocios con un título en derecho y un doctorado en farmacia, cuenta con el apoyo en muchos condados. Se enfrenta a Hirsh Singh, quien se postuló sin éxito para gobernador en 2017; Patricia Flanagan, de Lawrenceville; Natalie Lynn Rivera, de Merchantville; y Eugene Anagnos, de East Hanover.

Los 12 distritos de la Cámara del estado también están organizando primarias.

La mayor atención se ha centrado en dos distritos del sur de Nueva Jersey.

En el segundo distrito, los candidatos demócratas incluyen a la ex maestra y miembro de la familia Kennedy, Amy Kennedy. Se enfrenta al profesor de ciencias políticas Brigid Harrison y al asistente de Booker Will Cunningham. Quien gane probablemente se enfrentará al representante republicano Jeff Van Drew en noviembre. Van Drew dejó el Partido Demócrata este año cuando se opuso a destituir al presidente. Se enfrenta a un retador principal, Robert Patterson, de Ocean City, pero se espera que gane.

En el 3er Distrito, los republicanos David Richter y Kate Gibbs están compitiendo para enfrentarse al primer representante demócrata Andy Kim. Richter, un ex ejecutivo de Hill International, había planeado postularse en el segundo distrito cuando Van Drew todavía era demócrata, pero cambió al tercero después de la deserción de Van Drew. Los candidatos necesitan vivir solo en el estado, no en su distrito particular, para convertirse en miembros de la Cámara.

Gibbs es un ex propietario de Burlington County.

El martes también es el día de las primarias presidenciales en las cercanías de Delaware.