“No es fácil para un padre”: niña latina habría sido violada en baño de su colegio

Con dolor y frustración, una familia hispana de Montgomery County pide que se dé con el responsable de presuntamente haber violado a su hija dentro de su escuela secundaria a mediados de noviembre.

"Cuando pasa algo así en una escuela es inaceptable", reiteró el padre en una entrevista con TELEMUNDO62."Nosotros como padres nos sentimos que no estábamos allí para proteger a nuestra niña".

Y es que según la familia, el incidente tuvo lugar el 15 de noviembre, mientras su hija de 14 años estaba caminando por el pasillo de Upper Moreland High School cuando un estudiante la llamó, la agarró del brazo y la agredió sexualmente dentro de un baño.

"Fui al hospital para hacer el kit de violación", dijo el padre de la adolescente a NBC10. "Eso fue terrible. Algo que nunca esperarías que le sucediera a tu hija en su escuela".

El padre también afirmó que el estudiante que supuestamente violó a su hija sigue yendo a clases pese al incidente.

Un portavoz del Distrito Escolar de Upper Moreland le dijo a NBC10 que recibieron un informe del incidente el 17 de noviembre y luego se comunicaron con el Departamento de Policía de Upper Moreland.

“Si bien no podemos compartir detalles sobre ningún incidente que involucre a estudiantes, la seguridad y protección de todos en nuestra escuela secundaria es nuestra prioridad”, escribió el portavoz. “Nos tomamos muy en serio todos los incidentes".

El jefe de la Policía de Upper Moreland, Andrew Block, también confirmó que tanto la Policía como la oficina del fiscal de distrito del condado de Montgomery están investigando la acusación.

Mientras continúa la investigación, el padre de la niña pide mayor seguridad en la escuela.

"Tienen que estar a salvo", dijo. "No es normal que su hijo venga de la escuela y diga: 'Mira papá, me violaron en la escuela'. Eso no es normal".