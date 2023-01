¿No ganaste el Mega Millions? Un boleto de $1 millón se vendió en Pensilvania

Read in English here

A menos que hayas estado recientemente en Maine, no ganaste el premio gordo del Mega Millions, a un monto de $1.35 mil millones del sorteo del viernes, pero eso no significa que no seas millonario.

Uno de los 14 boletos que coincidieron con las bolas blancas 30, 43, 45, 46 y 61 del sorteo del 13 de enero de 2023 se vendió en Pensilvania, dijo Mega Millions.

Los boletos vendidos en California (cuatro), Nueva York (dos), Florida, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte y Texas también acertaron con las cinco bolas blancas, pero no consiguieron igualar la Mega Bola de 14, dijo la lotería. Solo un boleto vendido en una gasolinera de Lebanon, Maine, acertó las cinco bolas blancas y la Mega Ball para reclamar el premio mayor de $ 1,348 mil millones ($ 723,5 millones en opción de efectivo), que fue el segundo más grande en la historia de Mega Millions.

"Felicitaciones a la Lotería del Estado de Maine, que acaba de ganar su primer premio mayor de Mega Millions", dijo el director de la Lotería de Ohio, Pat McDonald, encargado del Consorcio Mega Millions. “Es el cuarto premio mayor de mil millones de dólares en la historia de Mega Millions”.

El récord de Mega Millions de $1,537 mil millones se ganó en Carolina del Sur en octubre de 2018.

Incluso si no ganaste el $1 millón el viernes por la noche, podrías haber ganado un premio menor ya que se vendieron 7,072,832 boletos ganadores en todos los demás niveles de premios, desde $ 2 a $ 1 millón, para el sorteo del viernes, dijo Mega Millions.

Mega Millions se juega en casi todos los estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Delaware.

¿No ganaste? Puedes probar su suerte con el premio mayor de Powerball que ascendió a un estimado de $416 millones antes del sorteo del lunes por la noche.