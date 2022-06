No habrá reducción de cargos contra presuntos atacantes de hispano en Pat’s Steaks

Una petición de reducción de cargos por parte de la defensa de dos de los acusados de matar a golpes al mexicano Isidro Cortés el año pasado en una riña entre fanáticos del futbol fue denegada el martes.

La jueza determinó que Omar Arce y José Alberto Flores, ambos de Filadelfia, enfrentarán cargos por homicidio, intento de homicidio y asalto agravado por la muerte de Cortés y la agresión al padre de éste y a un amigo de ambos.

Estos son solo dos de los presuntos implicados en la pesquisa. Aun siguen evadidos de la justicia los hermanos Osvaldo y Víctor Pedraza, quienes enfrentan cargos en ausencia.

Los representantes legales de Arce y Flores intentaron probar que ambos formaron parte de la golpiza y “se arrepienten”, pero no fueron quienes dieron o lanzaron los golpes mortales, según ellos. Argumento que no fue bien recibido por la magistrada. Tanto que los dos deberán permanecer presos sin derecho a fianza hasta tanto vayan a juicio en el 2023.

Nuestra Isabel Sánchez nos cuenta cómo ocurrió la mortal riña en el restaurante de steaks que dejó a un hispano sin vida y a dos heridos en el 2021 en el sur de Filadelfia.

Cabe recordar, que la victima mortal de la pelea, el padre de ésta y un amigo fueron atacados mientras comían en Pat’s Streaks tras haber asistido a un partido del Union y Club América. El trío hizo una parada para descansar antes de regresar a Nueva York donde residen.

“Eso no va a traer a mi hijo, que se nos fue, pero estoy contento qué hay justicia”, destacó el padre de la víctima Isidro Flores Villegas. A lo que el tío, Eduardo Rangel, agregó “Esperamos, verdad, que Dios nos de fuerza para seguir adelante”.

Familiares y amigos de ambas partes, los de isidro Cortés y lo de los acusados, se reunieron en las afueras de la corte para apoyar a sus respectivos bandos.

“Por el momento, ahorita, nos sentimos… pues seguimos con la misma pena. Es un dolor que no se lo deseamos a nadie” apuntó Rangel. El progenitor de la víctima mortal agregó que “yo no, pero que los perdone Dios. Yo no soy nadie para perdonar”.

La siguiente audiencia en este caso se verá en julio.