¿No has recibido tu cheque de estímulo y calificabas? He aquí cómo solicitarlo

A pesar de que el IRS continúa enviando los pagos de hasta $1,400 a millones de estadounidenses, es probable que tu pago ya haya sido enviado pero no lo recibiste.

Ante esto, si crees que el IRS no te ha enviado tu pago o piensas que tu cheque se perdió en tu correspondencia, es probable que tengas que solicitar un seguimiento tributario con la agencia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Te presentamos algunas razones por las cuales tendrías que comunicarte con el IRS si no te ha llegado tu cheque:

La herramienta del IRS ha permanecido en "tu pago fue enviado" por un tiempo:

Si revisaste la herramienta de "Obtener mi pago" del IRS y esta ha dicho que tu pago ha sido enviado y no ha cambiado de estatus por un tiempo, es probable que debas comunicarte con el IRS.

En algunos casos, sin embargo, esto ocurre porque tu pago ya fue enviado pero tu banco aún no lo ha procesado, pero en otros, esto podría significar un error en el sistema, por lo tanto tendrás que comunicarte con el IRS.

Recibiste el formulario 1444 pero no tu pago:

Si fuiste elegible para recibir los cheques y recibiste una carta del IRS un par de semanas después, pero no tu cheque, tendrás que solicitar un seguimiento.

El formulario 1444 es un documento que el IRS envía a las personas después de que se les envió algún cheque de estímulo.

Este documento es requerido al momento de declarar impuestos y es una confirmación de que realmente calificabas para los pagos y se te envió uno.

Si cuentas con este papel, pero no con tu pago, tendrás que solicitar un seguimiento con el IRS.

Cómo solicitar un seguimiento de pago con el IRS:

Para solicitar este tipo de procedimiento, deberás llamar al IRS al 800-919-9835 o llenar el formulario 3911 y enviarlo al IRS.

Esta herramienta solo sirve si recibiste el formulario 1444 pero no tu pago.

Al llenar el formulario, deberás incluir esta información:

Completa el formulario respondiendo todas las preguntas sobre tu pago y reembolso.

Escribir "EIP3" en la parte superior del formulario (EIP3 significa pago de estímulo económico).

Detalla que el año de devolución es el 2021

Marca como "individual" en tipo de devolución

No escribas nada en la categoría de fecha de presentación

No obstante, si no recibiste este formulario, pero crees que sí calificabas para los cheques, deberás crear una cuenta con el IRS para reclamar las rondas de estímulo que no recibiste. Aquí te decimos cómo.

Así que si aún no has recibido tu cheque de estímulo, no te agobies, ya que el IRS continúa recaudando más información de los constituyentes para alcanzar hasta a los que no han declarado impuestos y hay distintas maneras para reclamar tu pago.

Estos son algunos beneficios en el nuevo paquete de estímulo:

$3,600 por hijo: cómo saber si calificas para este crédito fiscal

CNBC: ¿Habrá un cuarto cheque de estímulo? Las ayudas federales que vienen en los próximos meses

Hasta $600 semanales: cómo aplicar para los beneficios por desempleo