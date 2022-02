“No he podido dormir”: turista de Filadelfia es testigo de ahogo en playa de Puerto Rico

"Nunca voy a volver a ser la misma". Con lágrimas y sin consuelo, así describió Emily Jiménez cómo terminaron sus vacaciones en Puerto Rico luego de ser testigo del ahogo de un turista canadiense en una playa.

Jiménez le contó en exclusiva a TELEMUNDO62 que ella había ido de visita a la playa Flamenco, en Culebra, cuando de repente vio que otro turista fue arrastrado por la marea del mar y terminó ahogándose.

En un video obtenido por TELEMUNDO62 se puede ver cómo varias personas sacan al turista, identificado como Thivaharam Vamathevan, del mar a medida que piden ayuda de las autoridades.

Pero según Jiménez, cuando llegó la ambulancia, los socorristas no tenían el equipo adecuado para atender a Vamathevan, cosa que terminó costándole la vida.

"Me trepé dentro de la ambulancia y no había nada", se quejó Jiménez. "No había máquina de oxígeno ni resucitadores manuales", lamentó.

En respuesta a los comentarios de Jiménez, José Pérez, un técnico de manejo de emergencia del municipio de Culebra, le dijo q TELEMUNDO62 que su equipo trató de salvar al hombre, pero no contaban con el equipo necesario.

“Tratamos de hacer lo mejor posible pero tampoco teníamos el equipo y muchas veces los mismos equipos los compramos nosotros", respondió Pérez.

Pérez añadió que el problema de escasez de equipo médico es uno que llevan batallando con el gobierno local desde hace tiempo.

"Si la ambulancia no tiene equipo eso no es un problema de ahora y es un problema de años donde hemos estado trabajando para solucionar", declaró.