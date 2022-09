No pierden la esperanza de hallar a Dulce María a tres años de su desaparición

Estancados en el tiempo. Así aseguran estar los familiares de la pequeña Dulce María Alavez, quien desapareció cuando tenía cinco años de un parque en Bridgeton, Nueva Jersey.

“La verdad estoy muy triste desde que desapareció Dulce María. Todos los días han sido muy difíciles. Espero que todos los días alguien diga donde está mi nieta. Siempre estoy atenta a las autoridades, por si alguien sabe algo, pero lamentablemente no han dicho nada”, destacó la abuela materna Norma Pérez.

A tres años del extravío de la niñita, la mujer se ha refugiado en su fe cristiana. “No he perdido la esperanza y digo que tengo que ser fuerte y pedirle a Dios. Desde que Dulce María desapareció le pido al Señor: ‘tócales el corazón a esas personas, ella tiene que regresar con nosotros’. Yo no quería que pasaran los días, ni los años. Todos los días me pregunto dónde puede estar”.

Pérez explicó visiblemente afectada con el tema de su nietecita que “soy cristiana y siempre le pido a Dios, que es el que me da la fuerza para seguir adelante. Leer la palabra de Dios me hace fuerte. Me ofrecieron terapia, pero eso me hacía sentir más triste. Buscando de Dios encontré fortaleza”.

Y ese sentir lo ratifica Noema Alavez Pérez, la madre de Dulce María, quien dijo que su progenitora se la pasa muy triste, pero no sin esperanzas. “Dejó de trabajar y se la pasa leyendo la Biblia. Eso la ayuda”, apuntó.

El dolor de esta familia se percibe en todas partes, su semblante, su casa, los altares improvisados y el mismo parque donde le rendirán tributo a la chiquilla el viernes 16 de septiembre a las 6:00 p.m. a tres años del suceso. Allí mantienen un árbol, al que le colocaron una placa con el nombre de Dulce María, donde recopilan fotos, flores y otros obsequios.

Noema, quien desde la desaparición de su hija mayor tuvo otra niña a quien llamó Estrella, asegura que batalla tanto con la pequeña como con el hermanito que le sigue, Emmanuel, para que recuerden a Dulce María. Les muestra fotos y les habla de ella, para “que no se olviden de su hermana. El nene me pregunta mucho por ella”, agregó.

Con el tiempo La madre de Dulce María, quien tenía 19 años al momento del suceso, se mostró más fuerte con el proceso que en otras ocasiones. “La verdad mi vida es muy difícil a veces. Pensando que Dulce María no aparece y tener que levantarme para mis otros hijos también”, agregó.

Esta familia lo que pide son pistas, porque el tiempo para ellos en realidad no ha pasado, esperanzados en que aparezca en algún momento la niña.