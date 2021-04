¿No sabes si recibiste pago de estímulo o su monto? Te contamos cómo revisar

Si es que no te acuerdas si recibiste un cheque de estímulo o si necesitas saber cuánto recibiste al declarar impuestos, no te preocupes, he aquí dos maneras de averiguarlo.

En primera, el IRS señala que es indispensable guardar documentos como la forma 1444-A y la 1444-B si recibiste la primera y segunda ronda de estímulo para poder declararlos en tus impuestos.

La forma 1444 fue enviada por correo por el IRS a todo aquél que calificaba para recibir los pagos de estímulo, pero si no la recibiste, la perdiste o cambiaste de domicilio, esta forma podría ser vital para que reclames los pagos que no recibiste o simplemente para declarar impuestos.

Ante esto, te contamos cómo encontrar la forma 1444:

La manera más fácil para encontrar la forma 1444 es crear una cuenta tributaria en el sitio oficial del IRS.

El botón azul para crear una cuenta estará en la parte inferior de la página.

La creación de tu cuenta tarda unos quince minutos y para poder crearla necesitarás esta información a mano:

Tu número de seguro social (SSN) o número de identificación individual (ITIN)

Correo electrónico

Tu Dirección atual

Número de cuenta bancaria a tu nombre (Ya sea tarjeta de crédito, cuenta de ahorros, etc.)

Tu teléfono celular

Cabe señalar que el IRS te enviará un código de seguridad cada vez que accedas a tu cuenta tributaria ya sea por texto o llamada telefónica.

Una vez entres a tu cuenta, podrás ver las formas 1444 que se te han enviado y el monto que se te envió en la primera, segunda y tercera ronda de estímulos económicos.

Otra información que estará disponible en el portal será:

Tu información personal

Historial de pagos de impuestos

Y si es que debes impuestos federales

Si no has declarado impuesto aún, te contamos algunos consejos y cambios en esta temporada de impuestos.