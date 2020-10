Nueva campaña ayuda a los hispanohablantes a vincular la diabetes tipo 2 con las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales

Una nueva campaña educativa de la American Heart Association y la American Diabetes Association busca aumentar el conocimiento y la acción entre las personas con diabetes tipo 2 cuyo idioma principal es el español con el fin de enfatizar el vínculo entre la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales.

La campaña en español, que se encuentra en el sitio DiabetesdeCorazon.org, es una extensión de la iniciativa Know Diabetes by Heart™ de la American Heart Association y la American Diabetes Association. Este nuevo esfuerzo plurianual, que se realiza durante todo el año, aborda la desproporcionada tasa en la que muchos hispanos y latinoamericanos experimentan la diabetes tipo 2 y sus devastadoras complicaciones cardiovasculares, como los ataques cardíacos, la insuficiencia cardíaca y los derrames cerebrales. El sitio web incluye recursos educativos y artículos junto con historias de pacientes y recetas.

“Uno de cada dos: esas son tus probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 si eres un adulto hispano o latinoamericano," indicó Eduardo Sanchez, doctor en medicina, MPH, FAAFP y director de medicina preventiva de la American Heart Association. "La buena noticia es que puedes prosperar con un diagnóstico de diabetes y queremos asegurarnos de que una barrera idiomática no mantenga la información esencial, como la protección del corazón, el cerebro y los riñones, fuera del alcance."

Si tienes diabetes, tienes más riesgos de sufrir enfermedades del corazón o derrames cerebrales. La diabetes también es asunto del corazón. Conoce más https://t.co/EEhx2H9KkU. pic.twitter.com/oy6BLAS0Xc — American Heart Association (@American_Heart) October 3, 2020

En las personas con diabetes tipo 2, se duplica el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos, la insuficiencia cardíaca y los derrames cerebrales, y de morir debido a ellos. Las personas de origen hispano en E.E.U.U. tienen la segunda tasa más alta de diabetes diagnosticada (12,5%), luego de los indígenas americanos y los nativos de Alaska (14,7%). Entre los adultos estadounidenses de origen hispano, los mexicanos (14,4%) y los puertorriqueños (12,4%) tuvieron la prevalencia más alta de diabetes diagnosticada, seguida por los centroamericanos y sudamericanos (8,3%) y los cubanos (6,5%), según los CDC.

“El COVID-19 es una amenaza grave para todos, pero especialmente para los hispanos y los latinoamericanos con diabetes tipo 2 si su nivel de azúcar en la sangre se encuentra elevado. No hay mejor momento que el presente para realizar cambios en el estilo de vida, mejorar su rutina, controlar su diabetes, y para trabajar con su proveedor para lograr su meta de A1C,” afirmó Robert Gabbay, doctor en medicina, Ph. D, director científico y médico de la American Diabetes Association. “A través de esta campaña, esperamos ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a romper algunas de las barreras que evitan que controlen su diabetes y cuiden sus corazones."

Mediante Know Diabetes by Heart y su campaña en español, con sus patrocinadores fundadores Boehringer Ingelheim y Eli Lilly and Company Diabetes Alliance, Novo Nordisk y los patrocinadores nacionales Sanofi, AstraZeneca y Bayer, la American Heart Association y la American Diabetes Association están enfocadas en empoderar de forma positiva a los pacientes y en apoyar a sus profesionales de la salud a fin de controlar mejor el vínculo entre la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales.

