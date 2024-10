Impactante choque: Conductor estrelló su SUV contra un negocio en Nueva Jersey

Los bomberos del sur de Nueva Jersey ayudaron a rescatar a un conductor que estrelló su SUV contra un negocio la madrugada del martes.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Burlington, Niagara Hose Co. No. 6, publicó en Facebook fotos del accidente del primero de octubre de 2024 en 325 South U.S. Route 130 en Burlington City, Nueva Jersey.

Los bomberos respondieron a Cenco Heating Oil & Propane poco antes de las 12:40 a. m. y encontraron el SUV casi completamente dentro de negocio de ladrillo, según muestran las fotos de la escena del accidente publicadas por el Departamento de Bomberos, y según dijo una fuente del departamento de bomberos.

"Los equipos ayudaron al conductor con la extracción y fue transportado a un centro de traumatología local", escribió el departamento de bomberos.

El conductor también derribó un semáforo y chocó contra una línea de gas natural. Los equipos tardaron aproximadamente una hora en tener todo bajo control, comentó la fuente.

