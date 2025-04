Nueva Jersey perdona la deuda médica de miles de residentes del estado

NUEVA JERSEY -- Estas son buenas noticias para miles de residentes de Nueva Jersey.

El gobernador Phil Murphy dio a conocer el lunes que perdonará la deuda médica de unos 629,000 residentes del estado que suma un total de $927 millones. Esto gracias a la colaboración del Estado con Undue Medical Debt, lo que eleva la deuda total condonada a más de $1,100 millones para 776,000 residentes desde agosto de 2024.

Al aprovechar aproximadamente $5.8 millones en fondos del Plan de Rescate Estadounidense provenientes de la inversión estatal en la condonación de la deuda médica, Undue ha adquirido esta cuarta ronda de deuda médica de RWJBarnabas Health, el sistema de salud académico integrado más grande del Estado, y del mercado secundario de deuda.

Pero, ¿Cómo sabre si mi deuda fue perdonada? Más de medio millón de hogares recibirán una carta con la marca Undue Medical Debt por correo en las próximas semanas, informándoles que parte o la totalidad de su deuda médica ha sido condonada.

“Nadie debería tener que elegir entre su salud y su estabilidad financiera. Mi administración ha impulsado reformas sistémicas duraderas para poner una atención médica más asequible al alcance de las familias de Nueva Jersey y proteger mejor a nuestros residentes de la acumulación de deudas”, declaró el gobernador Murphy. “Mientras tanto, nuestra labor con la Deuda Médica Indebida ha brindado un alivio tangible a cientos de miles de familias de Nueva Jersey, eliminando más de mil millones de dólares en deudas médicas”.

BREAKING: Today, we are announcing $927 million in medical debt relief for 629,000 New Jerseyans in partnership with @unduemeddebt.



Across four rounds of relief, we have eliminated $1.1 billion in medical debt for over 776,000 residents. https://t.co/4mo6iWZTLg