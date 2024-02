Nueva película revive el secuestro de Carlesha Gaither en el 2014 en Filadelfia

La historia de una mujer de Filadelfia, quien fue secuestrada y mantenida en cautiverio por varios días, irá a la pantalla grande con una película de Lifetime.

Se trata de “Abducted Off the Street: The Carlesha Gaither Story” que relata lo vivido por Carlesha Freeland-Gaither a manos de Delvin Barnes, quien la tomó por la fuerza al azar en vecindario de Germantown en el 2014.

El hecho tuvo lugar el pasado 14 de noviembre 2014 cuando la asistente de enfermería se desmontó de un autobús SEPTA en West Coulter Street e iba camino para su casa. El atacante la amenazó con un cuchillo y la raptó durante tres días.

Ella trató de tacarlo con un martillo, pero el individuo amenazó con matarla.

Un testigo y la labor de los detectives llevaron la búsqueda por la mujer hasta Maryland donde fue hallada en el baúl de un Ford Taurus y su captor fue arrestado.

Puedes ver la película por Lifetime el sábado 10 de febrero a las 8:00 p.m.

