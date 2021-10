Nuevo ataque sexual en SEPTA: testigo ayuda a generar el arresto

En menos de dos semanas un segundo individuo fue arrestado y encausado por ataques sexuales en la estación 6th Street de SEPTA a la altura de Upper Darby.

El incidente tuvo lugar la noche del miércoles cuando una mujer, presuntamente perdió su parada y necesitaba asistencia para llegar al otro lado de la plataforma del tren Market-Frankford, mejor conocido como El, para encaminarse a su destino.

Según el fiscal de distrito de Delaware County la dama le preguntó al sospechoso cómo llegar hasta el otro lado de la plataforma y éste se ofreció a acompañarla “diciendo, si no me equivoco que él también perdió su parada”.

En el momento cuando ambos caminan juntos en dirección hacia la plataforma fue cuando el sujeto atacó a la mujer. “Una testigo escuchó los gritos de la víctima y alertó a la Policía de SEPTA y se pudo generar un arresto”.

El acusado en este caso es Edwin Allen quien fue detenido e interrogado por las autoridades de Upper Darby.

Un poco desencajado y alzando la voz, el fiscal Stollsteimer arremetió contra “la narrativa” del caso anterior, ocurrido en la misma estación a bordo de una de las locomotoras. En esta instancia una dama fue violada y supuestamente “los testigos filmaron el acto por puro placer”.

El funcionario descargó ciertos comentarios de ira contra uno de los reporteros, pero más tarde bajó el tono para explicar con lo que cuenta en la investigación para basar sus reclamos.

Esto fue lo que dijo:

Tienen video de todo el acto de la violación a bordo del tren provista por SEPTA.

El ataque supuestamente dura 20 minutos.

En las imágenes se ven personas entrando y saliendo del tren mientras el acto era cometido.

Al menos una persona filmó lo ocurrido y prestó el video para la investigación.

Se desconoce si la persona que alertó a las autoridades de SEPTA fue en efecto un empleado o no de la agencia.

“Quiero que quede bien claro que en Pensilvania los testigos de un crimen no son procesados por no hacer nada”, apuntó Stollsteimer al explicar que no entiende como “la narrativa” hasta la fecha ha sido la inacción de los que prescenciaron la violación en el tren. “No había muchos pasajeros al momento del acto y la gente entraba y salía del tren, por lo que entendemos que no debieron haber estado al tanto de lo que estaba ocurriendo”.