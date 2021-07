Octogenario completa titánico recate de mujer atrapada en vehículo

Wendell Storey ha visto mucho en sus 84 años, pero nada parecido a lo que ocurrió el lunes por la tarde cuando el automóvil de una mujer se volcó en medio de su vecindario del oeste de Filadelfia.

La conmoción no impidió que Storey se pusiera en acción y le salvara la vida de la mujer, que conducía por las calles 53th y Locust, alrededor de las 2:30 p.m., cuando perdió el control de su vehículo. Una cámara capturó el momento en que el auto se volcó y la dejó atrapada debajo.

Varios vecinos de la zona escucharon el accidente automovilístico, pero Storey fue el primero en actuar. "La gente parecía estar congelada", dijo Storey. “No se movían al auto para hacer lo que hice. Y ese no soy yo".

Storey corrió a la calle para ayudar a la mujer. "No pensé en nada más que en sacarla del auto", dijo Storey. "Así que bajé corriendo los escalones, mal de espalda y todo".

El video capturó el dramático rescate. “Fui al lado del conductor y tiré de la puerta y no cedió, pero luego cedió y la abrí, metí la mano, la saqué del auto y la acompañé a los escalones en la sombra con algo de ayuda de uno de los hijos de mi vecino”, dijo Storey.

Otra vecina que ayudó fue Jawana McClendon, que acababa de salir cuando el automóvil volcado golpeó su camioneta. "Cuando abrí la puerta, ella estaba tratando de salir y abrí la puerta y luego vi a dos caballeros recogerla, tomarla y cruzarla por la calle para ponerla a salvo”, dijo McClendon.

Storey se quedó con la mujer para ayudarla a calmarse. Ella fue trasladada al hospital y actualmente se encuentra estable.

A pesar de su heroico rescate, Storey no se considera un héroe. "No me considero un héroe", dijo. “Fueron reflejos automáticos".