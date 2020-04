Odisea para radicar solicitud por desempleo durante la crisis de salud

Ciudadanos que han perdido sus empleos a causa de la pandemia del coronavirus en nuestra región ahora cuentan con un nuevo trabajo a tiempo completo sin paga: intentar comunicarse con la oficina de desempleo para pedir ayuda.

Lisa Nunes pasó incontables horas al teléfono tratando de comunicarse con la oficina de desempleo de Nueva Jersey, sin éxito alguno.

“En un punto, creo que llamé cien veces al día, durante varios días. Seguí marcando", contó Nunes, resiente de Mantua, en Gloucester County. "Intenté llamar a las 7:30 a.m. a pesar de que la oficina abría a las 8:00 a.m. Es horrible. No sé a dónde se supone que debemos ir".

Nunes fue despedida recientemente de su trabajo en contabilidad en un concesionario de automóviles del sur de Nueva Jersey. Al igual que muchos otros en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, ahora tiene un nuevo trabajo a tiempo completo, aunque no es remunerado: tratar de llamar a la oficina estatal de desempleo.

Nunes enfrentó un problema mientras solicitaba el desempleo en línea. Sin suerte para contactar a alguien por teléfono, presentó una apelación en línea. Afortunadamente, comenzó a recibir pagos de desempleo días después.

"Siento que deberían haber estado más preparados. Sabes que esto viene y ahora tienes miles de personas que necesitan ayuda", dijo Nunes. "Muchas de estas personas no tienen dinero".

Jen Szostek trabajó como especialista del programa con personas con discapacidades del desarrollo en Montgomery County hasta que perdió su trabajo en marzo. Contó que sus esfuerzos para llegar a la oficina de desempleo de Pensilvania fue muy difícil.

"Fue frustrante y molesto. En realidad, nunca conseguí contactar a una persona. Todo lo que recibí fue una señal de ocupado", dijo. "Lo intenté durante un par de horas y lo intenté una y otra vez, hasta que me di por vencida”.

Ella todavía está esperando su primer cheque de desempleo. "Tengo algunos familiares y amigos que me están ayudando, y mi compañía nos ha dado algo de dinero pagado para mantenerme a flote", dijo.

Szostek encontró algo de esperanza y orientación cuando llegó a la oficina del representante estatal Joe Ciresi. La mujer de Norristown no vive en su distrito, que cubre el oeste de Montgomery County, pero el jefe de personal de Ciresi, Alex Teplyakov, dijo que la oficina ha recibido docenas de llamadas y correos electrónicos en las últimas semanas sobre problemas de desempleo y no ha rechazado a nadie.

"Podemos responder muchas de las preguntas. Podemos explicar problemas técnicos. Podemos ofrecer tranquilidad. Podemos tranquilizarlos y darles las respuestas que necesitan sin que tengan que hacerlo. alcanzar el desempleo", dijo Teplyakov.

Y los estados reconocen que sus sistemas están sobrecargados. Por lo tanto, cada estado ha ofrecido otras formas de comunicarse con un representante por correo electrónico que evita tener que llamar:

Pensilvania: ushelp@pa.gov

Nueva Jersey: dwc@dol.nj.gov

Delaware: uiclaims@delaware.gov

Los sitios web estatales de desempleo advierten que puede tomar 12 días obtener una respuesta. Los representantes de Pensilvania respondieron a 11,300 correos electrónicos solo el lunes.

La experiencia de Mildred Hill al tratar de comunicarse por teléfono con la oficina de desempleo ha sido mucho más positiva. Está a punto de jubilarse, después de tomar su primer trabajo a los 14 años. Nunca pensó que iba a solicitar el desempleo.

Pero los despidos relacionados con COVID-19 se convierten en su nueva realidad. Al escuchar las historias de horror, esperaba lo peor cuando llamó a la línea de desempleo de Pensilvania, pero lo logró después de una espera de 20 minutos el pasado lunes.

"Simplemente esperé y alguien me atendió. Realmente me sorprendió", dijo Hill. "Tenía amigos que no podían hacerlo, así que me sorprendió mucho y lo consideré una verdadera bendición".

"Mi recomendación es presentar en línea, ir al sitio web de compensación por desempleo y ver las actualizaciones", aconsejó Teplyakov. "Si se le solicita alcanzar el desempleo por teléfono pero no puede comunicarse, llame a su representante estatal. Trabajaremos para encontrar una solución".