Oficial herido en el Parkway pensó que le habían dado un marronazo

Uno de los oficiales heridos en el Benjamin Franklin Parkway el pasado cuatro de julio pensó que alguien le había dado con un objeto contundente antes que un tiro.

Así lo describió Sergio Diggs, de 36 años, quien se recupera satisfactoriamente del roce de una bala justo en la frente. De hecho, el impacto del balazo quedó marcado en su gorro del uniforme policial y ha sido estudiado para determinar la fuerza con la que viajó.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los investigadores teorizan que las balas que impactaron a ambos oficiales provinieron fuera del perímetro del Parkway y que podrían ser catalogadas como “balas perdidas”.

“Me uní a la uniformada porque tuve dos ejemplos de policías en mi familia y siempre tuve el llamado de ayudar a otros”, destacó Diggs quien lleva un vendaje en la cabeza para proteger la herida sostenida. “Nunca había recibido un tiro y la verdad no me lo imaginaba como me pasó, porque los que han sobrevivido esto dicen que la sensación es distinta”.

Explicó que fue a botar algo a un zafacón cerca del área de las bicicletas al sur de las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia cuando sintió un golpe contundente en la cabeza. “Sentí que me dieron como un marronazo (“sledgehammer”), pero nunca pensé de lo que se trataba. Mi reacción inicial fue abalanzarme hacia el frente cuando me di cuenta que estaba sangrando y los compañeros acudieron a ayudarme”.

El oficial, de 14 años en la uniformada, fue transportado en patrulla al Hospital Jefferson donde fue atendido y dado de alta horas más tarde del suceso.

En su gorro de policía quedaron las marcas del disparo y la estampilla de un capellán amigo suyo, que estaba en la uniformada, y que pereció recientemente. “Puse esa estampilla allí porque el siempre rezaba por nosotros y me hizo pensar que tengo amigos importantes allá arriba”, dijo se señalando el cielo.

La estampilla la llevaba consigo mucho antes de que recibiera el balazo.

Mas que nada Diggs se mostró agradecido de sus compañeros, de estar vivo y de que su familia no lo perdió.

Dijo que se mantiene colaborando con la investigación, pro no está involucrado en el avance de la misma. Su testimonio forma parte del proceso.