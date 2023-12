Oficiales heridos en intercambio con pistolero, quien quedó grave, tras persecución

Dos oficiales resultaron heridos y un individuo está grave luego de un intercambio de balas tras una persecución al noreste de Filadelfia tras un tiroteo inicial, donde, hasta el momento, no se han registrado afectados.

Según el comisionado interino, John Stanford el primer suceso tuvo lugar en la intersección de Cottman Avenue y el Roosevelt Boulevard a eso de las 2:32 a.m. del domingo. El presunto pistolero se les escapó a los oficiales y un total de cuatro patrullas, dos de ella de los policías de autopistas, lo pudieron acorralar entre Frakford Avenue y Welsh Road.

En ese momento tanto los oficiales como el pistolero se desmontaron de sus respectivos vehículos y abrieron fuego. Según Stanford el sospechoso abrió fuego inicialmente y seguido los uniformados respondieron dejándolo inhabilitado. El sujeto fue transportado al hospital en condición grave donde fue sometido a cirugía.

Los oficiales por su parte, dos veteranos de 11 y seis años en la uniformada, resultaron heridos uno en la cabeza y el otro en el rostro. Conforme se espera que ambos se recuperen, ya que están en condición estable, uno de ellos acababa de regresar a laborar tras haber sostenido otro balazo en un altercado anterior en Filadelfia. “Si bien nuestros oficiales se recuperan físicamente regresan al trabajo por el compromiso y juramentación que hicieron de proteger y servir. Repito están recuperados físicamente pero el volver a pasar pro lo mismo tiene que ser un proceso emocional de recuperación. Estamos agradecidos de que ambos, en este caso, se van a recuperar”, destacó Stanford.

El jefe policial no pudo establecer un numero exacto de cuantas balas fueron generadas por los policías y cuantas, por el sospechoso, pero las cámaras de TELEMUNDO 62 captaron los marcadores de los casquillos de bala y se pueden contar más de una veintena.

“Estamos en un momento muy temprano de la investigación. En el tiroteo inicial no sabemos si hubo heridos, en ocasiones los afectados llegan por su parte al hospital, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Lo que si es impactante es que este individuo, un hombre de 40 años, con siete penalidades anteriores por uso y portación ilegal de armas no le tuvo respeto a la autoridad y disparó contra los oficiales”, recalcó el comisionado interino.

Esta es la cronología de eventos:

Oficiales en patrulla atienden una llamada de alerta por una balacera entre Cottman Avenue y el Roosevelt Boulevard.

Comienzan a perseguir a un sospechoso por la carretera hasta que lo pierden.

Dos patrullas adicionales, en este caso de autopistas, se unen a la pesquisa para un total de cuatros tras el sospechoso.

Una vez logran detenerlo entre Frankford Avenue y Welsh Road el sospechoso choca una de las patrullas y se desmonta de la camioneta que manejaba y abre fuego.

Los cuatro oficiales responden con balazos adicionales y lo dejan en estado grave.

Dos oficiales resultaron heridos, uno en la cabeza y otro en el rostro y la pierna.

La investigación sigue activa y los investigadores pudieron recuperar el arma del presunto implicado.

