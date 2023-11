Oficialmente da comienzo el Christmas Village en el Love Park

Oficialmente comenzó la décima sexta edición del Christmas Village en Filadelfia, un espacio que reune a las familias, pero también donde los negocios e nuestra comunidad hispana están debutando y convirtiéndose en el favorito de muchos.

Los aspectos más destacados del evento incluyen:

Casetas de vendedores iluminadas con fascinantes luces de mercado estilo europeo.

Horario del mercado nocturno (del mediodía a las 8 p. m., de domingo a jueves, y del mediodía a las 9 p. m. los viernes y sábados)

Vegan Wurst Wednesdays, una experiencia culinaria semanal que presenta nuevas salchichas veganas y otra variedad de comida saludable.

Un nuevo espacio en la sección North Broad del Ayuntamiento, que cuenta con una nueva cervecería al aire libre, acogedores asientos, y más.

Para este evento, más de 120 vendedores de artesanías, comida, juguetes, en adición a música en vivo dicen presente.

Entre ellos, pequeños negocios hispanos ofrecen artesanías y productos hechos a mano que son una buena opción para regalar durante estas navidades, y de esta manera apoyar a nuestros emprendedores latinos locales.

"Poder compartir toda esta experiencia con mi familia en PR. Y que sepan de que aquí pues hay unas tradiciones también. Esto es una actividad muy bonita, es una actividad dónde une muchas de las familias, inclusive otras culturas", compartió Joanna Pereira, residente en Río Grande, Puerto Rico, que celebró el Día de Acción de Gracias visitando por tercera vez el Christmas Village en Filadelfia.

El popular mercado navideño cuenta este año con sus tradicionales rueda de la fortuna, y el tren para los más pequeños.

Los comerciantes participantes ofrecen una variada gama de productos de origen internacional, ideales para regalar, además tienen adornos, juguetes, ropa de invierno y mucho más.

"Gracias a Dios la cuarta vez, y que te digo yo, para nosotros es un honor y una gran oportunidad para demostrar nuestras costumbres y nuestros productos, ser embajadores de nuestras tierras", dijo Luis Eduardo Lozano, comerciante participante.



"Postres mexicanos, tenemos empanadas de calabaza, empanadas de manzana, churros, flan. Desde que abrimos, no he parado. Todavía no había montado bien mi estación y ya me estaban pidiendo churros, ya me estaban pidiendo empanadas. Y mi esposo se fue un rato porque necesitamos mas cosas, mas material", comentó Karina Sánchez, que también cuenta con un espacio como negocio en la villa.

La organización Esperanza también dijo presente con el apoyo a diferentes negocios hispanos que se rotarán hasta el 24 de diciembre para ofrecer sus productos y darse a conocer con la comunidad.

"Y ves para que sigan pues comprando con la gente latina, y los pequeños negocios que tanto lo necesitamos. Entonces es doble labor", dijo Eva Hernández, representante de la organización Esperanza.

¡Felices fiestas!