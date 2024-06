Buscan impactar con ayudas a la comunidad de adultos mayores en NJ

Con la población de adultos mayores de New Jersey en constante crecimiento, la oficina de Servicios Humanos del estado desarrolló un Plan de Acción que proporciona estrategias y una guía para mejorar estas comunidades de adultos mayores en New Jersey y permitirles permanecer en sus hogares y comunidades a medida que vayan envejeciendo.

El Departamento también compartió que asignaron $5.5 millones en fondos para poner en marcha un Programa de Subvenciones para la Comunidad de Adultos Mayores. Se espera que el programa de subvenciones esté activo para finales de este año 2024.

“El Plan de Acción para las Personas Mayores de NJ y el programa de subvenciones reafirman nuestro compromiso de apoyar a los habitantes de New Jersey en todas las etapas de la vida,” dijo el gobernador Phil Murphy. “Estas importantes estrategias y mejores prácticas nos ayudarán a garantizar que las comunidades de New Jersey sean amigables con la edad, accesibles e inclusivas. En New Jersey, seguiremos trabajando para ayudar a mejorar la calidad de vida de cada residente, independientemente de su edad”.

La comisionada de Servicios Humanos, Sarah Adelman, informó sobre la ayuda durante un acto para conmemorar el Mes del Adulto Mayor.

“New Jersey, como el resto del país, se encuentra en el umbral de un enorme cambio demográfico. El crecimiento de nuestra población de adultos mayores es una oportunidad para hacer que nuestras comunidades sean más inclusivas e integradas - no es un problema a resolver, sino una oportunidad para repensar cómo queremos vivir, trabajar y participar en nuestras comunidades durante toda la vida," dijo la comisionada Adelman. “El Plan de Acción junto con el programa de subvenciones permitirá a las comunidades realizar cambios estratégicos que tendrán un impacto duradero y facilitarán que los residentes sigan siendo independientes, permanezcan en sus hogares y participen en la comunidad a medida que vayan envejeciendo.”

Lo que ofrece el plan para adultos mayores en NJ

El plan ofrece recomendaciones sobre vivienda, cuidado de salud, transporte, socialización, empleo, comunicación y divulgación que pueden aplicarse para que las comunidades sean más accesibles a residentes de todas las edades y facilitar el acceso a servicios y ayudas a largo plazo que permitan a los residentes permanecer en sus hogares y en contacto con sus seres queridos a medida que vayan envejeciendo.

Para ver los detalles del plan puedes visitar la guía del estado (en Inglés) .

“Estoy muy agradecida a mis compañeros del Consejo y a todos los que han contribuido a este debate. Será necesario que todos trabajemos juntos para que New Jersey avance hacia condiciones más favorables a las personas mayores. Este anteproyecto es un punto de partida para que las organizaciones empresariales, los vecindarios, los responsables políticos y todos los habitantes de New Jersey piensen en formas grandes y pequeñas de apoyar mejor a nuestros vecinos," añadió la comisionada Adelman.

El Consejo incluyó a representantes del gobierno estatal y local, instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro, empresas y grupos comunitarios, y se basó tanto en la experiencia profesional como en la experiencia personal para identificar las mejores prácticas para un New Jersey acogedor con las personas mayores. Los miembros se reunieron mensualmente a partir de marzo de 2022 y celebraron dos sesiones públicas de escucha que se retransmitieron en directo a través de YouTube. Los debates, las presentaciones y las sesiones públicas de escucha del Consejo constituyen la base de este anteproyecto.

“Las prácticas destacadas en este informe pueden ayudar a las comunidades a realizar mejoras que tengan sentido para sus residentes, de modo que puedan seguir disfrutando de la vida en la comunidad en su propio hogar,” dijo Kaylee McGuire, vicecomisionada de Servicios del Adulto Mayor y Discapacidades. “Las políticas integrales que apoyan a las comunidades de adultos mayores mejorarán la salud, el bienestar, la satisfacción y la calidad de vida de todos. Nos complace poder ofrecer financiación para ayudar a las comunidades a planificar y adoptar políticas y prácticas que beneficien a todos los residentes.”

“La iniciativa de Teaneck para una comunidad adaptada a las personas mayores tiene ya más de 8 años, y el esfuerzo se ha traducido en muchas mejoras tangibles que afectan a todos los aspectos de la vida de los residentes: desde hacer que nuestras intersecciones sean más seguras para los peatones, hasta aumentar el apoyo de la comunidad a la vivienda asequible y otras mejoras de diseño de la comunidad adaptadas a las personas mayores, pasando por crear nuevas oportunidades para que las generaciones jóvenes y mayores estrechen lazos, o asegurarse de que los residentes mayores estén mejor informados sobre los servicios y estrategias para envejecer en casa. Estos esfuerzos se verán reforzados en los próximos años, con la próxima apertura del centro comunitario Age-Friendly Teaneck y con una nueva iniciativa iniciada el año pasado para ofrecer un mayor apoyo a los residentes que envejecen con discapacidades," dijo el alcalde Pagan.

“Nos complace contar con el respaldo de la comunidad de Teaneck y del estado de New Jersey mientras continuamos trabajando con una amplia coalición de líderes comunitarios y residentes para identificar y poner en marcha las políticas y soluciones que pueden hacer de esta comunidad -y de otras en todo el estado- lugares más saludables e inclusivos para personas de todas las edades y capacidades,” dijo la directora ejecutiva de Age-Friendly Teaneck, Elizabeth Davis.

Se espera que la población de New Jersey de personas mayores de 65 años aumente de 1.5 millones en 2019 a 1.9 millones para el año 2030. A finales de esta década, 1 de cada 5 habitantes de New Jersey serán mayores de 65 años.

Las comunidades adaptadas a las personas mayores son acogedoras y habitables para personas de todas las edades. En 2021, New Jersey se convirtió en el noveno estado en unirse a la Red de Comunidades Amigables con las Personas Mayores de AARP. Esta designación reconoce el progreso realizado para hacer que el estado sea más accesible e inclusivo para todos los residentes.

“Las personas mayores desempeñan un valioso papel en nuestra comunidad y en nuestra economía, y un New Jersey adaptado a las personas mayores garantizará que su participación y sus contribuciones se aprovechen al máximo”, afirmó Louise Rush, comisionada asistente de la División de Servicios para el Adulto Mayor, que también formó parte del Consejo. “A medida que la población de New Jersey envejece, las comunidades acogedoras con la edad benefician a todos, mejorando el estado como un lugar satisfactorio para vivir”.

Convertirse en una comunidad adaptada a las personas mayores comienza con la evaluación de los factores de habitabilidad y la creación de un plan a medida. Las recomendaciones del plan pueden incorporarse a los planes comunitarios en función de las necesidades locales. Las comunidades, municipios y condados deben evaluar su población, recursos y necesidades para marcar la diferencia en la vida de los residentes.