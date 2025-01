Doloroso relato de hispano detenido y liberado por ICE en ‘car wash’ de Philly

Jonathan Guerrero Melchor, de 21 años nacido y criado en Estados Unidos, de padres mexicanos, se crio pensando que en algún momento de su vida iba a ser discriminado o tendría que tomar las riendas de su familia en caso de que le pasara algo a su padre, a quien de cariño le llama “mi jefe”.

Desde muy temprana edad, estando en las clases de estudios sociales, entendió que el color de su piel y su descendencia iban a pasarle factura.

“Siempre supe que algo me iba a pasar, no sabía cuando ni tan pronto, pero lo supe y mis hermanos también”, relató en exclusiva a TELEMUNDO 62.

Guerrero Melchor fue uno de los detenidos en un operativo de ICE generado por sorpresa el 28 de enero 2025 en un ‘car wash’ del norte de Filadelfia. “Yo trabajo con mi papá, siempre ha sido así”, apuntó al explicar que los dos fueron al sitio para su jornada cuando la vida les cambió.

Relató que le tocaba laborar en la parte trasera del lavado de autos, por lo que nos e percató de cuando llegaron los uniformados. “Algunos de mis compañeros comenzaron a correr y el que estaba al lado mío le dije que se fuera, pero se quedó paralizado. Mis compañeros son casi familia porque siempre estábamos echando broma en el lunche (almuerzo)”, agregó Guerrero Melchor.

Recordó que “a mí cuando llegó el don no me dio chance (oportunidad) de nada. Me dijo que pusiera las manos arriba y mi papá siempre em enseño que cuando se trata de la ley hay que ‘comply’ hacer lo que ellos te dicen”.

No le dejaron manifestar que era ciudadano americano hasta que “nos pusieron a todos uno por uno en la oficina del ‘car wash’ para preguntar por los documentos”. Fue allí donde quedó claro que “soy de aquí” y fue liberado, pero su progenitor Oscar Guerrero, de 47 años, no corrió la misma suerte.

El operativo de las autoridades federales, ICE por sus siglas en inglés, tuvo lugar en el ‘car wash’ cerca de la gasolinera Philly Gas ubicada a lo largo de Hunting Park Avenue.

Me dejaron ir y mirándolos a todos sentados, los compañeros con los que convivía y echábamos chiste, me dolió. No fue hasta entró mi jefe (su padre), que intenté hacerme el macho, pero no pude y empecé a llorar. Él me dijo: ‘te encargo todo, ya sabes lo que tienes que hacer’. Yo sí puedo, por él yo puedo encargarme de mi mamá y mis hermanos, por él puedo ser un buen trabajador”, mencionó.

El joven de repente se convirtió en la cabecera de su familia con tan solo 21 años. Y aseguró estar listo porque desde que Donald Trump ganó las elecciones en noviembre 2024 su padre y él conformaron un plan en caso de que pasara algo “como esto”.

El joven cree que su padre tiene la oportunidad de salir de la custodia federal y no ser deportado debido a que “este mes” (febrero) tenían pautada una cita con inmigración para gestionar la estancia del ahora detenido en suelo americano.

Sobre el resto de los detenidos, que solo conoce por apodos, no sabe nada, pero los considera buenas personas.

