Hispano desaparece camino al trabajo supuestamente en un operativo de ICE

Un hispano, de Phoenixville, Pensilvania, fue apresado por las autoridades migratorias, ICE por sus siglas en inglés, según su hermano y su jefe.

“Ya tenemos 20 años viviendo y trabajando en este pueblo”, comentó Rosario Osorio, hermano de Pablo Osorio, quien fue supuestamente arrestado. “No sabemos exactamente lo que pasó. Lo que sí sabemos es que lo arrestaron mientras caminaba para su trabajo”.

Agregó que “acepté esto porque quiero decirle a la comunidad hispana que tenga mucho cuidado. Que no salga a la calle si no tiene nada que hacer, que se quede en sus casas porque están agarrando parejo. No solo a los que tienen problemas con la ley, como dicen”.

Según el dueño de Phoenixville Café, Roberto Sandoval Pérez (jefe y amigo de Pablo), “yo vivo quizás a12 minutos de aquí. Iba a bañarme, cuando recibí la llamada y salí corriendo a a tratar de buscarlo”.

Relató que “fue una llamada muy repentina y nomás agarré mis cosas y salí volando. Estuve manejando por unos 10 minutos por todo el pueblo para tratar de buscarlo porque él es una persona indispensable para nosotros”.

Y es que según el comerciante su empleado “es una persona muy trabajadora y leal. De las mejores personas que conozco y yo lo estimo demasiado. Cuando abrimos el restaurante fue la primera persona que llamé y le dije, porque teníamos tiempo trabajando juntos, y él me ha apoyado mucho”.

Recuento de hechos:

El presunto arresto tuvo lugar temprano en al mañana cuando Pablo Osorio caminaba a su trabajo en Phoenixville Café.

La única llamada que pudo hacer fue a su jefe para decirle que lo estaban arrestando y que no podía ir a trabajar.

Hasta el momento se desconoce en qué parte del proceso migratorio está Ososrio, pero sí que fue procesado e ingresado a un centro para inmigrantes en Pensilvania.

El supuesto operativo tuvo lugar el pasado ocho de febrero 2025 en Phoenixville, Pensilvania.

TELEMUNDO 62 no halló récord criminal de Osorio en los documentos de la corte.

Los dos hombres están preocupados por el paradero de Pablo Osorio quien tiene dos hijos, uno en Phoenixville, de 22 años y vive por su parte, así como una hija de 25 y una esposa en su natal Guatemala.

Sandoval Pérez sostuvo que lo embarga “la rabia y la impotencia”, porque “estuve indocumentado por 16 años y sé lo que es”. Agregó que “las cosas de inmigración me están afectando demasiado. Tengo una niña, de nueve años, a la que tengo que explicarle, que se aprenda su número de social cuando va a la escuela, porque las cosas que están haciendo son muy ridículas”.

El hermano de Osorio, Rosario, añadió que tiene la esperanza de que Pablo salga bajo fianza para poder pelear su caso en las cortes de inmigración. De todas maneras, desde la detención no han podido hablar. Todo está en manos de su abogado.