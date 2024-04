Dejan sin efecto orden de arresto contra el representante estatal Kevin Boyle

Una orden de arresto que pesaba sobre el representante estatal de Pensilvania, Kevin Boyle, por violar una orden de protección por abuso fue invalidada por el fiscal Larry Krasner el lunes en la tarde.

Se trata de una particularidad en los hallazgos de la investigación en los que la orden no estaba en efecto al momento que se cree que el legislador presuntamente hizo acercamientos.

"No creemos que nadie mintió y esto no quiere decir que el Sr. Boyle no haya cometido un delito, pero es una pieza importante de información para retirar la orden de arresto", destacó Krasner. "No quiero que pase un día sin que podamos corroborar que la orden de protección no está en efecto".

Boyle tuvo un problema por abuso doméstico en el 2021 que quedó sin efecto. En ese entonces el legislador fue arrestado y acusado, pero dejado en libertad al día siguiente.

Todo esto ocurre a menos de 15 horas de las primarias en Pensilvania del 23 de abril 2024. Boyle figura como candidato demócrata a la reelección.

El funcionario también tuvo problemas en febrero de 2024 cuando fue desalojado del restaurante Gaul & Malt House en Rockledge cuando discutió con los empleados y el acto quedó captado en cámara.

Boyle es un miembro de la Cámara de Representantes de Pensilvania que representa al distrito 172 que comprende partes de Filadelfia y Montgomery County.

