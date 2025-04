Cancelan orden de quedarse en casa tras incidente doméstico en campus de Reading

Una orden de quedarse en casa fue cancelada en Reading, Pensilvania, luego de que las autoridades estuvieran persiguiendo a lo que creen era "una persona armada".

Se informó que el suceso tuvo lugar la mañana del tres de abril 2025 cerca de Alvernia University.

Datos provistos por la Policía de Reading aseguran que estaban tras la pista de una persona armada tras un “incidente doméstico” en la esquina de Upland Avenue y Jackson Avenueen el campus universitario en Kenhorst.

Los oficiales fueron desplegados en el Lote C de estacionamiento en busca del sospechoso. Allí centraron la búsqueda.

Si bien se desconoce su en efecto se generaron disparos o si atraparon a quien buscaban, las autoridades siguen en el sitio. Sin embargo, la orden de quedarse en casa fue cancelada.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.

The shelter-in-place order is lifted.



Lot C remains closed for emergency personnel operations. Reading Campus classes that start after 12:30 p.m. go back to normal in-person modality.



Campus operations will begin to resume. All other updates will be shared via university email. https://t.co/R2qOOUOxQl