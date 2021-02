Orgullo latino: oficial de más alto rango en Camden

Un hispano, nacido y criado en Camden, es hoy jefe de la Policía del condado, algo que ocurre por primera vez en la historia, a pesar de es una zona con casi la mitad de la población hispana.

Gabriel Rodríguez, es un veterano en el Departamento, y ahora que se convirtió en el primer jefe de la Policía del condado de Camden con raíces latinas, tiene ambiciosas metas para su comunidad.

“Uno que representa la gente de aquí, de Camden City, con mucho orgullo digo que soy de aquí y mucha de mi gente son de aquí también”, dijo con orgullo a TELEMUNDO 62.

Entre sus prioridades, dijo, está fortalecer la confianza de la comunidad en la uniformada.

“Yo quiero que ustedes vengan aquí y me conozcan. No quiero que llegues aquí y no puedas entrar o sientas que estás aquí nada más porque algo pasó”, añadió el nuevo jefe, quien tiene a cargo a unos 400 oficiales.

Rodríguez relató que se enfocará en el re entrenamiento y prevención de los agentes, con la intención de que los residentes obtengan la ayuda que realmente necesitan.

“Tenemos que asegurarnos de que mantengan la calma, hablar con calma. Nos llaman para ayudar a las personas, no para hacerles daño”, señaló. “Quiero hablar con todos en la ciudad, porque así es como mejoramos”.

Confesó que, como muchos en Camden, creció en un humilde vecindario y conoce de cerca las necesidades, especialmente, en medio de la crisis que ha traído la pandemia a tantas familias.

“Ellos no tienen muebles en su casa. Sus propietarios están tratando de echarlos, muchos de nuestra comunidad de inmigrantes, por lo que estamos haciéndoles saber cuáles son sus derechos como residentes aquí, en Camden City. Estamos dando donaciones de alimentos diariamente, estamos consiguiendo la ropa de los niños, ayudando a los niños on la escuela…”, contó.

Rodríguez concluyó asegurando que su meta es lograr que sus oficiales sean vistos por la comunidad como servidores públicos dedicados al bienestar de la ciudad.