Orgullo Mexicano: De las piscinas de Pensilvania a las olimpiadas de Tokyo 2020

El joven mexicano, es uno de los atletas más distinguidos de la década, y aunque este no logró avanzar a las semifinales de los juegos olímpicos de Tokyo, dejó el nombre de latinoamérica y su país México muy en alto en el país asiático.

El viaje del nadador a Tokyo 2020 no comienza desde Estados Unidos, Gabriel emigró de México con su familia hace varios años atrás.

Gabriel Castaño García, de 23 años, nació un primero de noviembre del 1997 en lMonterrey, México. Hijo de padres mexicanos pasó gran parte de su infancia con sus hermanos Ángela y David aprendiendo a nadar.

Por una reubicación del trabajo de su padre, Gabriel y su familia se mudaron al pueblo de Bethlehem, Pensilvania, a los 12 años. El cambio para él no fue sorpresivo ya que esperaban mudarse a Estados Unidos hace tiempo.

"Gabo", como su hermana Ángela suele llamarlo, practicaba natación con sus hermanos desde pequeño aunque solo lo hacian por "hobbie" (pasatiempo). Con el paso de los años, fue enamorándose del deporte, adquiriendo la disciplina y decidió comenzar a competir profesionalmente.

Tiempo después, con su esfuerzo y dedicación logró obtener una beca para estudiar negocios en Penn State University.

Actualmente cursa el quinto año, y considera que Penn State University y su entrenador lo han ayudado mucho en este proceso de formación olímpica.

“Sin Penn State no se si estaría en esta posición, ellos me dieron todo el apoyo que necesitaba, me cubrieron la cirugía que costaba mucho dinero, esto y muchas otras cosas. "La beca, todo lo que me han ayudado estos cuatro años, estoy muy agradecido y principalmente por el apoyo de mi entrenador, especialmente Matt Hurst él ha sido parte de este sueño", afirmó Castaño.

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Gabriel llegó a los olímpicos después de batir el récord nacional mexicano el cual ya había previamente ganado el.

"El récord nacional ya era mío, entonces esto que yo quería romperlo de hace tiempo no era nada que era muy "wow "para mi, por que era mi meta desde hace dos años y la logre".

El nadador necesitaba superar un tiempo de 22 segundos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo. Compitió y terminó la carrera con un tiempo de 22.01 convirtiéndolo en el primer atleta mexicano clasificado en natación para la competencia.

El originario de Monterrey finalizó en el quinto puesto de su heat eliminatorio de los 50 metros de nado en estilo libre, pero lastimosamente su tiempo no le alcanzó para pasar a semifinales, Castaño finalizó con un tiempo de 22:32, el ucraniano Vladyslav Bukhov, quien ocupó el primer lugar detuvo el cronómetro en 21.73.

Cirugía de rodilla y COVID-19

Gabriel se fracturó la rodilla, le dio COVID-19 y estuvo varios meses aislado en el dormitorio de su cuarto recuperándose lentamente.

"Me operaron la rodilla también me dio covid en febrero, entonces ha sido muy difícil el camino este último año y medio , no me rendí bastante veces, cinco veces en total", dice Castaño.

¡Orgullo mexicano!

Castaño está completamente orgulloso de ser mexicano y no le molesta mostrarlo en sus redes sociales. Este se llenó de emoción al saber que iba a representar a México en los Juegos Olímpicos.

"Fue un orgullo, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos todavía, vamos a sacar la ciudadanía, pero la meta siempre fue representar a México. Nunca pensé en representar a Estados Unidos", agregó el atleta.

Gabriel junto al nadador mexicano Angel Martínez, en la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos 2020.

Por otro lado, el joven mexicano asegura que es un ser humano como cualquier otro, con nervios, miedos, falencias, considera que saber tratarlos es clave a la hora de obtener un buen resultado en competencia.

"A mí me costó mucho encontrar nuevas maneras para relajarme antes de mí competencia, tenía demasiados nervios este año, estaba temblando. Hasta ahorita no se cual es la receta perfecta, pero me gusta ver un video de Wim Hof de respiraciones y también escuchar música antes de competir", dijo Castaño.