Outlaw le atribuye a la pandemia y los disturbios el alza en violencia

La jefa policial de Filadelfia, Danielle Outlaw le atribuyó a la pandemia y los disturbios motivados por cambio social el alza en la violencia armada en la historia de la ciudad.

En una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10 la funcionaria reveló que hoy en día intenta no ser vista como una extranjera. Cabe recordar, que Outlaw inició sus labores como superintendente en febrero 2020.

“Honestamente no me sentí como una extranjera cuando llegué aquí, pero fui tratada como tal”, apuntó al agregar que “todavía me tratan como una extranjera”.

La oficial de mayor rango en Filadelfia hizo historia como la primera mujer negra en ocupar la silla de la superintendencia entre los uniformados.

Outlaw tuvo que lidiar con el inicio y desarrollo de la crisis de salud a su llegada al puesto, para luego sumirse en los problemas de la violencia armada y los disturbios provocados por la muerte de George Floyd quien falleció en mayo en Minneapolis y desató una serie de protestas a nivel nacional.

La respuesta de la uniformada en Filadelfia específicamente incluyó el uso de la fuerza, la utilización de gas pimienta y el lanzamiento de balas de goma.

Outlaw destacó que todo esto en conjunto fue un catalítico para que la violencia armada ocupara las calles de la ciudad. Algunos estudios llevados a cabo por Penn Medicine reafirman que el encierro y las restricciones por la pandemia tuvieron que ver en el alza en la criminalidad.

“Los números no me están ayudando para nada”, destacó Outlaw. “Pero de igual forma no ayudan a nadie, pero estaría mucho más preocupada si fuera solamente en Filadelfia. Hay tantas ciudades pasando por lo mismo, grandes y pequeñas”.