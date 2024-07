Hispana quebrantada perdona al ladrón armado quien mató al amor de su vida

“Aunque duela en el corazón, si no perdonamos nuestra alma se pierde”, recalcó la viuda del padre hispano quien murió acribillado intentando salvar a sus hijos de un ladrón de auto en Nueva jersey.

Se trata de María González quien el pasado viernes perdió al amor de su vida, el padre de sus dos hijitos, a manos de la violencia armada.

“Nosotros nos amábamos mucho. A mí me duele mucho porque no es fácil, es algo como que a uno le arrancan el corazón y se lo destrozan”, recordó la viuda de Johnny Emmanuel Cruz Rodríguez, de 27 años. “Y ver eso, ver como quedo y tordo eso no es fácil. Ese día que salimos de la iglesia veníamos bien alegres. Yo había hecho una sopa y él estaba alegre porque que iba a descansar”.

Y es que el perecido optó por hacer una diligencia, de buscar una silla para los niños y otras cosas como ropa y calzado, que una amiga de la esposa les quería regalar, para descansar el sábado y no tener que salir de la casa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“Nosotros salimos de la iglesia como siempre con los niños y una amiga de Honduras nos había llamado que nos quería regalar unas cositas para la niña. Una silla de carro, juguetes y zapatillas. Dejamos el carro encendido y nos bajamos los dos. Yo estaba hablando con la amiga cuando él venía bajando por las escaleras con la silla y el hombre enmascarado que echa carrera y se monta en el carro”, relató González.

En cuestión de segundos el padre hispano le gritó a la mujer “me llevan los niños” y se trepó a la camioneta, abrió el baúl e interactuó con el ladrón hasta haber sido ultimado a tiros protegiendo a sus bebitos.

“Una morena me ayudó a sacar al niño, pero no sabíamos de la niña. No se escuchaba para nada. Creí que estaban muertos hasta que llamaron a la Policía y los bomberos la sacaron. No me dejaron verlo a él hasta que me dijeron la noticia”.

González recordó que su esposo siempre le decía que debían tener un plan para cuando él no estuviera presente. “El trabajaba en los techos y siempre me preguntaba lo mismo y yo le decía que no me dijera eso”.

La mujer espera quedarse con sus dos hijos en Nueva Jersey porque aseguró que no tiene casa en Honduras y quiere hacerle “un culto” en la iglesia a su esposo. Una vez recen por él, lo quiere enviar a su natal Honduras.

La pareja llevaba cinco años de casados y llevaba tres de esos en Estados Unidos. El marido llegó dos años antes para trabajar y poderse traer a su familia completa.