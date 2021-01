Padres y maestros truenan ante el cierre de cuatro escuelas

El cierre de cuatro escuelas en Camden, County, Nueva Jersey llevo a padres y maestros del estudiantado a manifestarse en contra de la medida.

Y es que los participantes quisieron llevar un mensaje contundente al Distrito Escolar luego de que dijera que las instalaciones educativas serían clausuradas tan pronto como el 26 de enero 2021 por falta de matrícula y otros fondos.

“Te vamos a sacar. Por qué si tu no estas para nuestros hijos, para el futuro de nosotros, ¿entonces que?”, destacó María Montero. “Van a empezar poco a poco por las escuelas y cuando venimos a ver ellos se nos van a meter aquí. No hay escuelas públicas, las poquitas que hay las van a cerrar y seguirán controlando a nuestros hijos quitándole sus derechos. Su derecho de educación.

Estas son las escuelas bajo la consideración de cierre:

Cooper’s Point

Yorkship

Sharp

Wiggins

Según los ejecutivos del Distrito Escolar la determinación tiene que ver con la falta de fondos estatales y la baja matrícula en los planteles.

“Sin embargo están abriendo charter schools y escuelas privadas con el dinero de public schools, del board of education. Nosotros estamos diciendo no, no cierren nuestras escuelas”, agregó Mary Cortés de la Asociación Educativa de Camden.

Por su parte, la superintendente Katrina McCombs dijo mediante comunicación escrita que la visión de su departamento es que “todos los estudiantes vayan a escuelas de alta calidad donde sean valorados y preparados para el futuro”.

“Van a separar los niños y a los padres que llevan los niños a las escuelas a donde van a ir. Es una situación malísima y a ellos no les importa”, sostuvo Mary Cortés.

De hecho, el cierre ha obligado a algunas familias a optar por mudarse en vías de que sus pequeños puedan obtener una educación de calidad. “Ellos no están pensando en estos niños y en el peligro que están poniendo a estos niños”.